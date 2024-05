Arda Turan'dan canlı yayında flaş çıkış! ''Beni burada daha fazla konuşturmayın!''

Arda Turan ve Caner Erkin, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

"BİZİM ÜLKEMİZDE BÖYLE BİR ZAMAN VE ŞANS YOK"

Arda Turan: "Yabancı hocalar sistem oturtmaya çalışıyor. Bizim ülkemizde böyle bir zaman ve şans yok. Adam gelecek, 8 hafta kaybedecek falan, Türkiye'de mümkün değil."

"FUTBOL TÜRKİYE'DE DOĞRU ANLAŞILAMIYOR"

Arda Turan: "Futbolun Türkiye'de doğru anlaşıldığını düşünmüyorum. Beni lütfen daha fazla konuşturma. Artık teknik direktörüm. Doğru yorumlanmıyor futbol."

"SEÇİL ERZAN NE YAPMIŞ OLURSA OLSUN BİR KADIN"

Arda Turan: "Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadın. Bu meselede bana haksızlık ediyorlar. Helal paramızı kaybettik, geçmiş olsun demek de bir nezakettir."

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYI BEKLİYOR MUSUN?"

Caner Erkin: "Ülkemizde farklı bir şey var. Avrupa'da ya da dünyada olmayan, oyuncular için '30 yaşından sonra performansları düşüyor' deniyor. Ama öyle bir durum yok. Tam tersi bence, 30 yaşından sonra kalitesini daha iyi yansıtıyor sahaya oyuncular. Her zaman milli takımda oynamak isterim, şu anda çağrılırsam her zaman yine giderim. Çok rahat oynarım. Bunu kendime güvendiğim için söylüyorum. Her zaman gider oynarım. "

"GELECEK YIL SÜPER LİG'DEKİ HEDEFLERİ?"

Arda Turan: "Kısa vadede en önemli şey ligde kalmak çünkü biz Süper Lig kültürü olan bir takım değiliz. Acele etmeden ayaklarımızın yere basması lazım. Adım adım gitmemiz gerekiyor."

ŞU AN SENİN MEVKİNDEKİ EN İYİ YERLİ OYUNCULAR?

Arda Turan: "Kerem, Barış ve İrfan, Cengiz de aynı şekilde keza. Doğru kullanıldıkları zaman çok etkililer."

"KİM ŞAMPİYON OLUR?"

Arda Turan: "Galatasaray tabii ki, en büyük aday."

"ARDA İLE GURUR DUYUYORUZ"

Arda Turan: "İnsan gurur duyuyor. La Liga şampiyonu da oldu tebrik ediyoruz. Çok önemli bir iş, muhteşem bir şey yapıyor. Şimdi oynamaya da başladı."

"RENNES'TE OYNAYAN BERTUĞ İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTERİM"

Arda Turan: "Rennes'te oynayan Bertuğ ile çalışmayı çok isterim. Çok oyuncu ismi telaffuz etmek istemem ama takip ettiğimiz genç oyuncular var özellikle savunma bölgesinde. Sakin adımlarla gitmek zorundayız."