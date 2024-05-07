Arda Turan'dan canlı yayında flaş çıkış! ''Beni burada daha fazla konuşturmayın!''

Arda Turan ve Caner Erkin, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Arda Turan: "Yabancı hocalar sistem oturtmaya çalışıyor. Bizim ülkemizde böyle bir zaman ve şans yok. Adam gelecek, 8 hafta kaybedecek falan, Türkiye'de mümkün değil."
Arda Turan: "Futbolun Türkiye'de doğru anlaşıldığını düşünmüyorum. Beni lütfen daha fazla konuşturma. Artık teknik direktörüm. Doğru yorumlanmıyor futbol."
Arda Turan: "Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadın. Bu meselede bana haksızlık ediyorlar. Helal paramızı kaybettik, geçmiş olsun demek de bir nezakettir."
Caner Erkin: "Ülkemizde farklı bir şey var. Avrupa'da ya da dünyada olmayan, oyuncular için '30 yaşından sonra performansları düşüyor' deniyor. Ama öyle bir durum yok. Tam tersi bence, 30 yaşından sonra kalitesini daha iyi yansıtıyor sahaya oyuncular. Her zaman milli takımda oynamak isterim, şu anda çağrılırsam her zaman yine giderim. Çok rahat oynarım. Bunu kendime güvendiğim için söylüyorum. Her zaman gider oynarım. "[RMV-10]
Arda Turan: "Kısa vadede en önemli şey ligde kalmak çünkü biz Süper Lig kültürü olan bir takım değiliz. Acele etmeden ayaklarımızın yere basması lazım. Adım adım gitmemiz gerekiyor."
Arda Turan: "Kerem, Barış ve İrfan, Cengiz de aynı şekilde keza. Doğru kullanıldıkları zaman çok etkililer."
Arda Turan: "Galatasaray tabii ki, en büyük aday."
Arda Turan: "İnsan gurur duyuyor. La Liga şampiyonu da oldu tebrik ediyoruz. Çok önemli bir iş, muhteşem bir şey yapıyor. Şimdi oynamaya da başladı."
Arda Turan: "Rennes'te oynayan Bertuğ ile çalışmayı çok isterim. Çok oyuncu ismi telaffuz etmek istemem ama takip ettiğimiz genç oyuncular var özellikle savunma bölgesinde. Sakin adımlarla gitmek zorundayız."