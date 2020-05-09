MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arda Turan’dan çok konuşulacak açıklama: Yaptığım hataların bedelini ödüyorum

Arda Turan’dan çok konuşulacak açıklama: Yaptığım hataların bedelini ödüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

2018 yılında Aslıhan Doğan'la nikah masasına oturan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Arda Turan, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Katıldığı canlı yayındaki itiraflarıyla dikkatleri çeken Turan, bugüne kadar yaptığı hataların bedelini ödediğini belirtti. .

Arda Turan’dan çok konuşulacak açıklama: Yaptığım hataların bedelini ödüyorum

Barcelona'da forma giymesinin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olan ancak ara transfer döneminde sözleşmesini fesheden Arda Turan çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

5eb65e92c9de3d08d0e953c2

2018 yılında Aslıhan Doğan ile dünyaevine giren ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü futbolcu, bugüne kadar yaptığı hataların bedelini ödediğini belirtti.

5eb65e92c9de3d08d0e953be

Temmuzda ikinci kez baba olmaya hazırlanan Arda Turan karantina günlerinde hamile eşi Aslıhan Doğan Turan'a yardım etmeye başladığını açıkladı.

5eb65ecbc9de3d08d0e953c4

Arda Turan, Ekim 2018'de dünyaya gelen oğulları Hamza sayesinde uyku düzenlerinin değiştiğini söyledi.

0x0-arda-turandan-cok-konusulacak-aciklama-yaptigim-hatalarin-bedelini-oduyorum-1589016415984

"Ben zamanında insanlara çok güvendim. Sorunlarını çözmek için elimi taşın altına koydum. Kalbimi, evimi açtım. Çok kolay ulaşılabilir oldum."

0x0-arda-turandan-cok-konusulacak-aciklama-yaptigim-hatalarin-bedelini-oduyorum-1589016365258

"Pişman değilim ama hata yapmışım. Benim ağzımla kalbim arasında mesafe yoktur. Şimdi bedelini ödüyorum".

0x0-arda-turandan-cok-konusulacak-aciklama-yaptigim-hatalarin-bedelini-oduyorum-1589016368477

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olurBilim Kurulu Üyesi Tezer uyardı ve ekledi: 2'nci dalga kaçınılmaz olur
Merve Boluğur'dan şaşırtan hamle!Merve Boluğur'dan şaşırtan hamle!
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Korkutan gelişme! 5 yaşındaki çocuğun ölümü ilk olabilir

Korkutan gelişme! 5 yaşındaki çocuğun ölümü ilk olabilir

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Mal varlığı şoke etti

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığı çok zormuş

Erkan Kolçak Köstendil: Ev kadınlığı çok zormuş

Kim Kardashian'dan Kris Jenner'a duygusal Anneler Günü mesajı

Kim Kardashian'dan duygusal Anneler Günü mesajı

Merve Boluğur'dan şaşırtan hamle!

Merve Boluğur'dan şaşırtan hamle!

La Casa De Papel'ın Tokyo'su Úrsula Corberó da estetikli çıktı

La Casa De Papel'ın Tokyo'su da estetikli çıktı

Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız

Bebeğin ismi ne olacak?

Berna Laçin istatistiklerle konuştu: Kurtuluyoruz ferahlamasına dikkat

'Kurtuluyoruz ferahlamasına dikkat'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.