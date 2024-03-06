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Arda Turan eşi Aslıhan Doğan'ı yere göğe sığdıramadı! "Çok zor günlerden geçtik ama..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2024 08:14
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Seçil Erzan tarafından dolandırılan ve telefon mesajları ortaya çıkan Arda Turan eşiyle bir ödül gecesinde ortaya çıktı. Gecede kamera karşısına geçen Arda Turan eşi Aslıhan Doğan'ı yere göğe sığdıramadı!

Arda Turan eşi Aslıhan Doğan'ı yere göğe sığdıramadı! "Çok zor günlerden geçtik ama..."

Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan DenizBank'ın şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporunda, Arda Turan'la arasında geçen bin 179 mesaj ortaya çıkmıştı.

Turan'ın eşine çanta alması için Seçil Erzan'dan kredi çıkarması konusunda mesajlaşmaları da raporda yer almıştı. Bu haberlerle gündemde olan Arda Turan ve Aslıhan Doğan beraber bir ödül töreninde kamera karşısına geçti.

Ekran Alıntısı

Arda Turan şu ifadeleri kullanarak eşini yere göğe sığdıramadı:

"Bizim evimizde çok güzel bir mutluluk var ama bizim hayatımız zor bir hayat. Muhteşem bir eşe sahibim, çok zor günlerden yorgun günlerden geçtik ama her zaman yanımda dimdikti. Muhteşem de 2 çocuk verdi bana onunla gurur duyuyorum" dedi.

Chef GPT


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