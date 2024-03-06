Arda Turan eşi Aslıhan Doğan'ı yere göğe sığdıramadı! "Çok zor günlerden geçtik ama..."

Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan DenizBank'ın şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporunda, Arda Turan'la arasında geçen bin 179 mesaj ortaya çıkmıştı.

Turan'ın eşine çanta alması için Seçil Erzan'dan kredi çıkarması konusunda mesajlaşmaları da raporda yer almıştı. Bu haberlerle gündemde olan Arda Turan ve Aslıhan Doğan beraber bir ödül töreninde kamera karşısına geçti.

Arda Turan şu ifadeleri kullanarak eşini yere göğe sığdıramadı:

"Bizim evimizde çok güzel bir mutluluk var ama bizim hayatımız zor bir hayat. Muhteşem bir eşe sahibim, çok zor günlerden yorgun günlerden geçtik ama her zaman yanımda dimdikti. Muhteşem de 2 çocuk verdi bana onunla gurur duyuyorum" dedi.







