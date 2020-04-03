Arda Turan geleceği ile ilgili verdiği kararı açıkladı!

Sözleşmesi sezon sonuna kadar Barcelona'da bulunan Arda Turan, A Spor'da geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Gündem hakkında da yorum yapan tecrübeli isim şu sözleri kullandı.

"SABIR GÜNLERİ..."

Arda Turan, "Bugünler sabır günleri, devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Hayatlarını riske atıyorlar, hayatları pahasına çalışıyorlar. Ben demeden, biz diye hareket etme zamanımız. Sabırlı olma zamanı. Virüsü durdurabiliriz ama önce insanı durdurabilmeliyiz diyorlar. Doktorlarımızın dediğini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"6 AYLIĞINA BİR YERE GİTSEM..."

Turan, "Öncelikle sağlığımıza kavuşalım. Bu halde futbolu düşünmek çok saçma. 6 aylığına bir yere gitsem eşim hamile, küçük bir oğlum var, ne yapardık diyoruz. Bu şerde de bir hayır vardır diye düşünüyoruz, inşallah öyle olur." açıklamasını yaptı.

"SEZON BAŞINDA..."

Turan, "Ben futbolu çok seven bir adamım. Şu anda kendi menajerime bile açıp, transfer döneminde ne yapacağız demeye utanıyorum. Sezon başında en doğru kararı verip, en doğru yere gideceğiz. İnşallah gönlümüzdeki yer olur." ifadelerini kullandı.

OYNADIĞIN EN İYİ 11?

Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11: Courtois, Dani Alves, Pique, Godin, Felipe, Iniesta, Koke, Messi, David Villa, Neymar, Falcao.

Teknik direktör: Diego Simeone



