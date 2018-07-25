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Arda Turan ile eşi Aslıhan Turan tatilde! Aslıhan ilk kez görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile oğulları Hamza Arda’ya 5.5 aylık hamile olan eşi Aslıhan Doğan, Bodrum’da tatil yapıyor! Aslıhan Doğan ilk kez bikinili görüntülendi

Arda Turan ile eşi Aslıhan Turan tatilde! Aslıhan ilk kez görüntülendi

İstanbul’da yaptığı inşaatın yanındaki apartmanın çöken futbolcu Arda Turan Bodrum’da tatil yaparken görüntülendi.

Bodrum’un Cennet Koyu’naDemirlediği ve yeni aldığı lüks teknesinde hamile eşi Aslıhan Doğan ile tatil yapan Arda Turan önceki gün aynı koyda teknesi bulunan Başakşehir futbol takımından arkadaşı Emre Bölezoğlu ve ailesi ile denize girdi. Teknelerini yan yana bağlayan iki futbolcu, bol bol yüzüp suya balıklama atladı.

Bugüne kadar bikinili görüntülenmeyen Aslıhan Doğan ilk kez bikinili görüntülenirken, karnının da hayli büyüdüğü görüldü.

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Karnını okşayıp suda yüzen eşi Arda Turan’la sohbet eden AslıhanDoğan oldukça neşeliydi. Arda Turan ve Aslıhan Turan bir erkek bebek bekliyor. Çift oğullarına Hamza Arda ismini verecek.


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