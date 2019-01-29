Arda Turan’ın davası yarın! 12,5 yıl hapsi isteniyor…

Kavganın çıkış nedeni olarak Turan’ın şarkıcı Berkay’ın eşini sözlü bir şekilde taciz etmesi olarak gösterilmişti. Kavganın ertesinde burnu kırılan Berkay hastaneye kaldırılmış gecenin ilerleyen saatlerinde ise Arda Turan yanında getirdiği silahıyla hastanede birkaç el ateş etmişti. Tüm bu olanların ardından şikayetçi olacağını söyleyen Berkay geri adım atmamış ve yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

BÜYÜK GÜN 30 OCAK

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019’da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, ‘cinsel taciz’, ‘kasten yaralama’, ‘Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.