MAGAZİN

Arda Turan’ın davası yarın! 12,5 yıl hapsi isteniyor…

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay geride bıraktığımız yıl İstanbul Emirgan'daki bir gece kulübünde kavga etmiş ve taraflardan Arda Turan, şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmıştı.

Arda Turan’ın davası yarın! 12,5 yıl hapsi isteniyor…

Kavganın çıkış nedeni olarak Turan’ın şarkıcı Berkay’ın eşini sözlü bir şekilde taciz etmesi olarak gösterilmişti. Kavganın ertesinde burnu kırılan Berkay hastaneye kaldırılmış gecenin ilerleyen saatlerinde ise Arda Turan yanında getirdiği silahıyla hastanede birkaç el ateş etmişti. Tüm bu olanların ardından şikayetçi olacağını söyleyen Berkay geri adım atmamış ve yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

BÜYÜK GÜN 30 OCAK

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019’da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, ‘cinsel taciz’, ‘kasten yaralama’, ‘Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan berkay kavga taciz darp

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Hadise varını yoğunu satıyor!

Hadise varını yoğunu satıyor!

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ebru Destan sosyal medyadan ifşa etti! 'Bu yeni nesle ne oldu?'

Sosyal medyadan ifşa etti! 'Bu yeni nesle ne oldu?'

Survivor 2019 yarışmacıları Dominik'e uçtu! İşte son paylaşımlar

Survivor yarışmacıları Dominikte! İşte son paylaşımlar

İbrahim Tatlıses'ı çıldırtan yorum

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan hareket! Acun Ilıcalı'yı sildi

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Burcu Tatlıses'ten çarpıcı açıklama! 'Gerçek Tatlıses benim'

Çarpıcı açıklama! 'Gerçek Tatlıses benim'

Yeliz Yeşilmen çocuklarıyla eğlendi

Yeliz Yeşilmen çocuklarıyla eğlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.