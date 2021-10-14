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  4. Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Bayrampaşa sokaklarında insanları yoldan çevirdi! Aldığı yanıt olay oldu

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Bayrampaşa sokaklarında insanları yoldan çevirdi! Aldığı yanıt olay oldu

14.10.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan YouTube kanalı için, eşinin doğup büyüdüğü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine çekim yapmaya gitti. Doğan sorduğu soruya istediği yanıtı vatandaştan alamadı.

YouTube kanalı için çektiği videolarla gündeme gelen Aslıhan Doğan'dan yeni video geldi.

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, eşinin doğduğu ve ailesinin hâlâ yaşamaya devam ettiği Bayrampaşa sokaklarını gezdi.

Bayrampaşa sokaklarını gezen Aslıhan Doğan, "Beni tanıyan var mı?" diye sordu. Sokakta karşılaştığı insanları test eden Aslıhan Doğan'ı çok fazla tanıyan çıkmadı. Doğan yoldan geçen insanlar durdurarak herkese aynı soruyu sordu.

Sosyal medyada Aslıhan Doğan dalga konusu oldu.


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Arda Turan
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