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'Arda Turan'ın yeni takımı Inter olacak' iddiası

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 29.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

Transferde ismi son günlerde eski takımı Galatasaray ile anılan Arda Turan yeni Inter iddiası ortaya atıldı. Barcelona, Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ı tamamen gözden çıkarmış durumda...

'Arda Turan'ın yeni takımı Inter olacak' iddiası

Süper Ligi ikinci olarak bitiren Medipol Başakşehir'de kiralık sözleşmesi sona eren Arda Turan ile yollar ayrılıyor. Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin yeni sezon planlarında yer almayan ve satış listesine konan tecrübeli futbolcuya İtalyan devi Inter'in talip olduğu öğrenildi.

Arda Turan'ın Inter ile Barcelona'nın anlaşması durumunda eski günlerine dönmek için İtalyan ekibinin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Yorumcu Tümer Metin ise Arda Turan'ın Inter'e transfer olmasıyla ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Metin, "Arda Turan Inter'e giderse, ben de yanında giderim. Milano'da güzel tatil yapılır" dedi.

Bu arada Barcelona Kulübü, Arda Turan'ın yanı sıra Jasper Cillessen, Jeison Murillo, Thomas Vermaelen, Samuel Umtiti, Rafinha, Ivan Rakitic, Malcom, Philippe Coutinho ve Kevin Prince Boateng'le de yollarını ayırmayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Inter Barcelona

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