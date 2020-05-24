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Arda Turan 'Kurban Bayramı'nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 08:52 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın adını ‘Çocuk Bayramı’ olarak telaffuz eden futbolcu Arda Turan’a eleştiri yağmıştı. Turan bayram için yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Arda Turan 'Kurban Bayramı'nı kutladı

Futbolcu Arda Turan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sırasında gerçekleştirdiği canlı yayında, 19 Mayıs’ı Çocuk Bayramı olarak kutlamıştı.

Yayından sonra çok sayıda eleştiri alan Turan, kendisine eleştiri yöneltenlere, “Umarım siz de hayatlarınızda en az benim kadar ülkenize hizmet etme fırsatı bulursunuz” diye seslenmişti.

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Turan Şeker Bayramı'nda bir paylaşım yaptı kendi yaptığı hatayla dalga geçti. Turan "Kurban Bayramınız mübarek olsun" notunu paylaştı.

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