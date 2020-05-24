Arda Turan 'Kurban Bayramı'nı kutladı

Futbolcu Arda Turan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sırasında gerçekleştirdiği canlı yayında, 19 Mayıs’ı Çocuk Bayramı olarak kutlamıştı.

Yayından sonra çok sayıda eleştiri alan Turan, kendisine eleştiri yöneltenlere, “Umarım siz de hayatlarınızda en az benim kadar ülkenize hizmet etme fırsatı bulursunuz” diye seslenmişti.

Turan Şeker Bayramı'nda bir paylaşım yaptı kendi yaptığı hatayla dalga geçti. Turan "Kurban Bayramınız mübarek olsun" notunu paylaştı.

