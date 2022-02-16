Arda Turan: Seven adama özel gün mü olurmuş!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, 2 gün önce Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Yakın bir arkadaşıyla görüşen Turan, aracına binmeden önce gazetecilerle sohbet etti.

"SEVEN ADAMA ÖZEL GÜN MÜ OLURMUŞ!"

"14 Şubat Sevgililer Günü"nün hatırlatılmasının üzerine özel günleri sevmediğini belirten Arda Turan, "Özel günlük bir şey yok. Seven adama özel gün mü olurmuş! Sürpriz falan hazırlamadım. Yeterince zaten her zaman sevdiklerim için bir şeyler yaparım. O yüzden özel günle alakalı bir şeyleri sevmiyorum." dedi.



"BİZ BÖYLE SIKINTILI DÖNEMLER İÇİN VARIZ"

Takım olarak lig sıralamasında zor günler geçiren Arda Turan, "Arada böyle sezonlar olur. Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız. Zor günler olduğu için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Uzun bir sakatlık dönemi geçirdim. Hele ki 35 yaşında böyle geriye dönebilmek... Türkiye şartları da malum..." şeklinde konuştu.

