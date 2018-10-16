MAGAZİN

Arda Turan tacizi yalanlıyordu! Tanık ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

Arda Turan'ın Berkay'ın eşini taciz ettiği iddiası gündemden düşmüyor! Gazeteci Emrullah Erdinç, katıldığı magazin programında Arda Turan'ın Berkay Şahin'in eşini taciz ettiğini hatta bu konuda bir şahidin de olduğunu söyledi.

Arda Turan tacizi yalanlıyordu! Tanık ortaya çıktı

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz gün bir eğlence mekanında kavga etti. Kavganın sebebi Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözlü olarak taciz etmesiydi!

Kavgadan sonra Arda Turan Berkay'ın bulunduğu hastaneye de silahla gitmişti.
Tüm bu olayların ardından dün kamu davası açıldı ve Arda Turan hakknda 12,5 yıl hapis istendi.

Konuyu yakından takip eden Kanal D muhabiri Emrullah Erdinç bugün katıldığı bir programda Arda Turan'ın yalanladığı taciz iddialarına "Bir tanık Arda'nın taciz ettiğini iddia ediyor" diyerek tepki verdi.

"TACİZ KONUSUYLA ALAKALI BİR TANIK VAR"

Arda Turan ve Berkay Şahin'in kavga olayını yakından takip eden Kanal D muhabiri Emrullah Erdinç, bugün 2. Sayfa'ya konuk oldu. Kavga hakkında konuşan Erdinç, "Berkay Şahin'in avukatı delillerini toparlamak için önemli tanıklar bulmuş. Özellikle taciz konusunda bir tanık, Arda'nın taciz ettiğini iddia ediyor" dedi.

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