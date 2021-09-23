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Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler’in düğününde faciadan dönüldü!

23.09.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şef Arda Türkmen, bir süredir birlikte olduğu fenomen Melodi Erbirliler ile dün akşam muhteşem bir törenle evlendi. Fenomen Sibil Çetinkaya, gelin ve damadın maytapla karşılamak isterken talihsiz bir olay yaşadı. Elindeki maytabı gelinliğin üstüne düşüren Çetinkaya, gelinlik yanmadan maytabı aldı.

Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler’in düğününde faciadan dönüldü!

Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapıyordu. Heyecanlarını sık sık paylaşımlarında da gösteren çift, dün akşam Beşiktaş'taki bir otelde dünyaevine girdi.

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GELİNLİĞİN ÜSTÜNE MAYTAP DÜŞTÜ

200 kişinin katıldığı düğünde gelini fenomen arkadaşları da yalnız bırakmadı. Daha önce oyuncu Burak Yörük ile yaşadığı aşkla tanınan fenomen Sibil Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu bir grup, gelin ve damadı ellerinde maytapla karşıladı.

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O anları bir yandan telefonla kayda alan Çetinkaya, elindeki maytabı gelinliğin kuyruk kısmına düşürdü. Gelinin peşinden koşarak maytabı alan fenomen, adeta faciayı önledi.

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"HAYATIMIN EN BÜYÜK KAZASINI YAPIYORDUM"

Bir anlık dalgınlığından dolayı çığlık çığlığa gelinin peşinden koşan Çetinkaya, o anları 450 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Az önce hayatımın en büyük kazasını yapmak üzereydim. Bittim ben" yazdı.

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