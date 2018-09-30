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Aref'in arkadaşının evinden kaçan yılan korkuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 12:32 | Son Güncelleme

Antalya’da ilginç bir olay yaşandı. Aref Ghafouri'nin arkadaşına ait bir evden kaçan piton cinsi yılan komşunun balkonunda korku dolu anlar yaşattı

Aref'in arkadaşının evinden kaçan yılan korkuttu

Antalya’da sihirbazlık gösteriyle tanınan Aref Ghafouri'nin arkadaşına ait bir evden kaçan piton cinsi yılan, su giderinden ilerleyerek yaklaşık 1,5 ay sonra komşunun evinin balkonundan çıktı.

Balkonu temizlerken yılanla karşılaşan ev sahibi neye uğradığını şaşırdı ve yaşadığı korkuyla yılanı balık zıpkınıyla öldürmek zorunda kaldı. Yılanın Aref’e ait olduğunu öne süren ev sahibi, "Aref, kafeslerle arkadaşının evine giriyordu. Yılanın onun olduğunu ve evi boşaltmayı düşünüyorum. Bu işin sonuna kadar gideceğim" diyerek duruma tepki gösterdi.

İlginç ve bir o kadar da ürkütücü olay, Muratpaşa ilçesinin Şirinyalı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında Haydar ve Gonca Çekici çiftine ait evin balkonunda meydana geldi.

Akşam saatlerinde evinin balkonunu temizlemek isteyen Haydar Çekici, su giderinden çıkmaya çalışan ve bir metreyi geçkin Afrika kökenli Ball Python (Top Piton) cinsi yılanla burun buruna geldi.

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Neye uğradığını şaşıran Çekici, ilk olarak demir bir çubukla yılanı etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Tekrar gidere kaçan yılanı su dökerek geri çıkaran Çekici, kontrol altına aldığı yılanı zıpkınla başını ezerek öldürdü. Olay sonrası şoka giren aile, evde bulunan 7 yaşındaki çocuklarını da evden dışarı çıkararak teyzesine gönderdi.

1,5 AYDIR KAYIPTI

Yılanın 4. kattaki Aref Ghafou’nun arkadaşı Y.K.’ya ait olduğunu ileri süren Çekici ailesi, komşularının kapısını çalarak yılan bulduklarını ve kime ait olduğunu sordu. Y.K., yılanın kendisine ait olduğunu belirterek yaklaşık 1,5 ay önce evdeki akvaryumundan kaçtığını ve aradıklarını söyledi. Y.K., yılanın Aref’e ait olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayarak öldürülen yılanı Çekici ailesinin balkonundan aldı ve apartman dışındaki çöp konteynerine attı.

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