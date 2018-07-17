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Aref Ghafouri'nin sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 11:22 | Son Güncelleme

Antalya'da kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından tedavi için Mısır'a götürülen İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri'nin sağlık durum nasıl? Aref'e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verilecek

Aref Ghafouri'nin sağlık durumu nasıl?

Antalya'da, 15 Temmuz günü sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin tedavisi ise başkent Kahire'deki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da devam ediyor.

Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Aref'e, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti. Aref'ten yılan ve olayın oluş şekli hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Aref'e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği kaydedildi.

Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu, ancak illüzyonistin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

EPİKRİZ RAPORU

Diğer yandan Demirören Haber Ajansı (DHA) Aref Ghafouri'nin epikriz raporuna ulaştı. Raporda 'Yılan zehrinin toksik etkisi' tanısı konuldu. Aref'in klinik seyrine ilişkin raporda şu bilgiler yer aldı:

"Kobra türü yılan sokması nedeniyle dış merkezden tarafımıza yönlendirilen hasta, hastanın sağ ön kol bileğe yakın bölgede ısırığı mevcut, hasta yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın tarafından kabul edildi. Hastanın mevcut ısırığı evre 2 olarak değerlendirilmiş olup, sağ ön kolda ve dirseği geçmemektedir. Hastanın nörolojik muayenesinde olağandır. Duyu motor defisit bulunmamaktadır. Kraniyal muayene olağandır. Patolojik refleks yoktur. Hastanın kan tablosunda geliş değerinde hematotoksisiteye bağlı olası pantitopeni tablosu yoktur. Hastanın ön kolu atele alıp lezyon bölgesi işaretlenmiş olup, kompartman ve ödem açısından lezyonun ilerleme takibi yapılmaktadır."

'TÜRKİYE'DE PANZEHİRİ YOK'

Kobra zehrine karşı Türkiye'de panzehir bulunmadığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde kobra türüne ait yılan ısırmasına karşı venom yoktur. Olası hepatotoksisite ve nörotoksisite açısından hastanın takibi yapılıyor. Hastanın geliş kanlarına göre kontrol kanlarında hemogramda değişim yok. Pansitopenisi yok. Hasta ara ara kollarda bacaklarda yüzde dudak çevresinde uyuşukluk tarifliyor. Motor kayıp yok, vitalleri stabil normotansi (140/90), normokardik (nab 90) satürasyon normal )97), hastanın ön kolu atelde, ödem hiperemi takibi ve kampartman sendromu açısından takibi yapılıyor. Lezyon çevresinde nekroza gitme yok. Ön kolda ödem artmış durumda. Dirsek çevresine yaklaştı. Takiplerinde kobra türü yılanın antidotunun ülkede olmamasından dolayı hastaya venom uygulanamadı. Hastaya kısa sürede kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle hasta yurt dışında antidotunun bulunması üzerine kendi isteğiyle hastaneden çıkmak istemiştir. Hastanın çıkış hemogramı stabil, biyokimyasında kreatin kinaz 230'ten, 659'a ilerlemiş olup, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik, ödem mevcut, nekroz yok. Hastaya çıkış için tüm bilgiler verilmiş, riskler anlatılmış, kendisinden de yazılı beyan alınmıştır."

AYAK TIRNAKLARINI ÇEKMİŞ!

Antalya Beldibi Jandarma Karakolu'nu 3 yıl önce arayan bir kişi, illüzyonist Aref Ghafouri'nin sosyal medya hesaplarında, evindeki kaplan ile fotoğraflar paylaştığını belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, durumu Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'ndeki eve giden Doğa Koruma ve Jandarma ekipleri, o dönem 8 aylık olduğu belirlenen ve nesli tükenme tehdidi altında bulunan Bengal kaplanına 'Vahşi hayvanların ev ortamında bakılmasının ve bir ilden başka bir ile nakledilmesinin yasak olması' nedeniyle el koydu.

Doğa koruma ekipleri, kaplanı yediemin olarak Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti. Kaplanın burada yapılan muayenesinde ayak tırnaklarının çekildiği belirlendi.

Aref Ghafouri'ye ise evde vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' ve kaplanın tırnaklarının çekilmesi nedeniyle de '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla idari işlem yapıldı. Aref Ghafouri, evde beslemek için değil, Ankara'da havalimanı yakınında kurduğu hayvanat bahçesi için kaplan aldığını ifade etti. Aref, Antalya'da vahşi hayvanlara özel bakım yapan bir veterineri olduğunu, bu veterinerin kontrol etmesi için 'Zara' adlı kaplanı Kemer'e getirdiğini söyledi. Hayvanat bahçesi için 6 aylığına ön izin verildiğini anlatan Aref, bu ön izinle hayvanları topladığını, hayvanat bahçesi ruhsatını aldığı anda kaplanını geri alacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bahçesi'nde halen bakımı yapılan 4.5 yaşındaki Zara'nın, Manavgat Hayvanat Bahçesi'nden getirilen 10 yaşındaki 'Atılgan' adlı kaplanla çiftleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

DHA

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