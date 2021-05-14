Arem Yüce kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayat hikâyesi…

Jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı MasterChef’te yarışan Arem Yüce, ‘'Kuzuların Sessizliği’’ ismini verdiği yemeğini şeflerin beğenisine sunmuştu. Üçlü düelloda rakiplerini eleyen Arem Yüce, yarışmanın o etabında birinci olmuştu.

AREM YÜCE KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmasına katılan Arem Yüce, 1999’da doğdu. Aslen Diyarbakırlı olan Arem Yüce, işletmecilik yapıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden mezun olan Arem Yüce, MasterChef yarışmasındaki ilk elemede, ‘'Kuzuların Sessizliği’’ adını verdiği yemeğini şeflerin beğenisine sunmuştu.

Üçlü düelloda Batuhan ve Yakup’la yarışarak birinci olan Arem Yüce, elemelerin arkasından ilk 16’ya giremese de sonrasında yedeklerden yarışmaya katılmıştı.



