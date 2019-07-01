Arı - böcek sivrisinek sokmalarına karşı alınması gereken 10 önlem

Yaz aylarında sıklıkla bal, sarı yabani ve iri arı sokmaları görülür. İri arılar, küçük olan sarı yabani arılardan daha tehlikeli olabilmektedir. Nefes borusu, göz kapağı ve ağız içinde gerçekleşen arı sokmaları ciddi risk taşır. Arı sokması sonrası ağrı, şişlik ve kızarıklık olsa da nadiren bulantı, kusma, baş dönmesi yapabilir. Eğer bu belirtiler varsa hemen doktora gidilmelidir. Arı sokması durumunda öncelikle arı iğnesini içerde bıraktıysa temiz bir cımbız yardımıyla çıkarılmalıdır. Genellikle bal arıları iğnelerini içerde bıraktığı için zehri kana geçmeden çıkarılabilirse ağrı şikayetleri daha hafif olacaktır. Arının soktuğu yer sabun ve su ile iyice dezenfekte edilmeli ve kaşımaktan kaçınılmalıdır. Sokma sonrası oluşan ağrı şiddetine göre doktorun önereceği antihistaminik kremler kullanılabilir. BÖCEK ISIRMALARI YAKLAŞIK 7 GÜN İÇİNDE KAYBOLUYOR Böcek sokmalarında küçük kaşıntılar olabilir. Bunlar genellikle 24 saat içinde kaybolurlar. Bazen de 2 gün içinde ortaya çıkan kızarıklık ve kabartılar olabilir. Bunların iyileşme süresi ise 7 günü bulabilmektedir. Böcek sokmaları sonrası ürtiker yani kurdeşen ve anjioödem tabloları da gelişebilir. Ödem, ses kısıklığı, nefes darlığı, şokla birlikte dolaşım bozuklukları olursa en yakın hastaneye başvurulmalıdır. Evlerde sıklıkla karşımıza çıkabilen karıncanın da ısırılabileceği unutulmamalıdır. Karınca çenesi ile tutunarak başının çevresinde yaptığı dairesel hareketlerle birlikte birkaç yerden sokabilir. Soktuğu yerde içi sıvı dolu kabartılar oluşur. Kabartıları kaşımamak ve sürekli ellememek daha hızlı bir iyileşme süreci sağlayacaktır.

ALERJİ RİSKİ DERİ TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRİLİYOR Arı sokmaları ya da böcek ısırmalarının en önemli risk faktörlerinden biri alerjik reaksiyona sebep olmalarıdır. Alerji tanısında hasta hikayesi, deri testleri ve laboratuvar kan testleri önemlidir. Hasta olan çocuğun öyküsü ailesinden çok iyi bir şekilde alınmalı, geçmişteki arı-böcek sokmalarının zamanı, ne gibi özellikler taşıdığı, reaksiyonun nasıl seyrettiği ve beraberinde ne gibi şikayetlerin ortaya çıktığı araştırılmalıdır. Alerjisi oluştuktan sonra panik, korku, aşırı sıcak ve aşırı hareket alerjik reaksiyonu artırabilir. Tanı için deri testleri yapılabilir. KENE ISIRDIKTAN 3 GÜN SONRA BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR Keneler, 5 mm-1.2 cm boyunda, yassı-oval şekilli, 5-6 adet bacağı bulunan, kırmızı-kahverengi, uçamayan ve sıçrayamayan parazitlerdir. Daha çok sık otların ve çalıların bulunduğu yerlerde ve hayvan barınma alanlarında görülürler. Nisan – Ekim aylarında aktif olan kenelere karşı dikkatli olunmalıdır. Bir kene ısırdıktan ortalama 3 gün içinde belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Gözlerde ve yüzde kızarıklık olur, göğüste noktasal kanamalar görülebilir. Ayrıca cilt altı kanamalar, burun kanaması ve dışkıda-idrarda kan görülmesi gibi ciddi kanama bozuklukları olabilir. Kene ısırmasında takip edilmesi gereken belirtiler iştahsızlık, baş ağrısı, yüksek ateş, yaygın kas ağrıları, mide ağrısı, kusma ve ishaldir. Ağır vakalarda hastalığın beşinci gününden sonra karaciğer, böbrek ve akciğer yetmezliği ile santral sinir sistemi bozuklukları gelişebilir. Kene ısırmasında iyileşme, genellikle 10. günden sonra başlar. Bazı vakalarda 4 haftaya kadar uzayabilmektedir.

KENE EZİLMEDEN VE AĞIZ KISMI KOPMADAN VÜCUTTAN ÇIKARILMALI Hayvan barınakları veya kenelerin yaşayabileceği alanlarda çıplak ayakla dolaşılmamalı, kısa giysiler giyilmemeli, mümkünse açık renkli, uzun kollu ve uzun paçalı giysiler tercih edilmelidir. Vücut belirli aralıklarla kene yönünden muayene edilmeli, vücuda yapışan keneler kesinlikle ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan bir pensle sağa sola oynatarak, çivi çıkarır gibi alınmalıdır. Kenelerin üstüne kimyasal dökülmesi, kibrit ile yakılması gibi işlemler kenelerin hastalık etkenlerini aktarma riskini artırabilir. Bu tarz uygulamalardan kaçınılmalıdır. SİVRİSİNEK ISIRIKLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUN Su birikintileri, çöp kokuları ve sulak alanlar sivrisinek varlığını artırır. Sivrisinekler insanlardan ve hayvanlardan kan emdikleri için ciddi hastalıklara, bazen salgınlara ve en basit haliyle ısırmaya bağlı cilt reaksiyonlarına neden olabilirler. Sivrisineğin ısırdığı yerde yanma hissi, kızarıklık, kaşıntı ve şişlik olabilmektedir. Bu bulgular genellikle 1-2 gün sürebilmektedir. Sivrisinek ısırıklarında lokal cilt reaksiyonlarına yönelik antihistaminik kremler sürülebilir.