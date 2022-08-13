Arı eş anlamlısı nedir? Arının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

Türkçe dili anlam açısından oldukça zengin bir dildir. Bu zenginliği yıllar içerisinde farklı dillerle ve kültürlerle olan etkileşimi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu etkileşimler sonucunda dilimize farklı kökenden yeni kelimelerin gelmesiyle birlikte kelimeler anlamsal farklılıklar da göstermeye başlamıştır.

Eş anlamlılık da bu değişimin sonucu olarak dilimizde görülmektedir. Bu tür sözcükler dilimizde yoğun olarak kullanılmakta olup dilin mana açısından genişliğini sağlamayan durumlardan biridir. Bu bakımdan bir dil ele alınırken içerdiği anlam ve anlamsal farklılıkları da bununla birlikte ele alınmaktadır.

Eş anlamlılık genel anlamı itibariyle sözlerde anlamsal açıdan bir birlik olması durumudur. Bu kelimeler birbirinin anlamını karşılayabilir. Dolayısıyla anlam açısından herhangi bir farklılık oluşturmadan cümle içerisinde de birbirleri yerine kullanılabilirler.

Bu tür kelimeler yerli kökenli kelimelerden olabileceği gibi yabancı kökenli kelimelerden de meydana gelmektedir. Arı kelimesi de dilimizde sıklıkla karşılaştığımız bu eş anlamlı sözcüklerden biridir. Arı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arı kelimesi genel olarak zar kanatlı, bal ve bal mumu yapabilen, iğnesiyle sokabilen bir böcek türünü anlatmak için kullanılır. Bunun dışında Türk Dili Kurumuna(TDK) göre arı kelimesi yabancı şeylerden arınmış olan, temiz ve günahsız olarak tanımlanmaktadır.

Arı kelimesi dilimizde birden fazla eş anlamı bulunan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Arının eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan kelimeler ise şu şekildedir:

Duru Temiz Pak Saf Halis Günahsız

Arının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Arı kelimesi, eş anlamlarıyla birlikte genel olarak karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Arı eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir: