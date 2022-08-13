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Arı eş anlamlısı nedir? Arının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

13.08.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilin dinamik yapısı sonucunda dilde değişimler görülmektedir. Eş anlamlılık da bu değişim sonucunda karşımıza çıkar. Her ne kadar farklı yazılsalar da aynı veya benzer anlamı karşılayan eş anlamlı kelimelere Türkçe 'de sıklıkla rastlanmaktadır. Eş anlamlı kelimelere günlük yaşantımız başta olmak üzere sözlü ve yazılı ve edebiyatta da genel olarak başvurulmaktadır. Bu kelimelerden biri de arı kelimesidir. Arı kelimesinin eş anlamı nedir? Arının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Türkçe dili anlam açısından oldukça zengin bir dildir. Bu zenginliği yıllar içerisinde farklı dillerle ve kültürlerle olan etkileşimi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu etkileşimler sonucunda dilimize farklı kökenden yeni kelimelerin gelmesiyle birlikte kelimeler anlamsal farklılıklar da göstermeye başlamıştır.

Eş anlamlılık da bu değişimin sonucu olarak dilimizde görülmektedir. Bu tür sözcükler dilimizde yoğun olarak kullanılmakta olup dilin mana açısından genişliğini sağlamayan durumlardan biridir. Bu bakımdan bir dil ele alınırken içerdiği anlam ve anlamsal farklılıkları da bununla birlikte ele alınmaktadır.

Eş anlamlılık genel anlamı itibariyle sözlerde anlamsal açıdan bir birlik olması durumudur. Bu kelimeler birbirinin anlamını karşılayabilir. Dolayısıyla anlam açısından herhangi bir farklılık oluşturmadan cümle içerisinde de birbirleri yerine kullanılabilirler.

Bu tür kelimeler yerli kökenli kelimelerden olabileceği gibi yabancı kökenli kelimelerden de meydana gelmektedir. Arı kelimesi de dilimizde sıklıkla karşılaştığımız bu eş anlamlı sözcüklerden biridir. Arı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arı kelimesi genel olarak zar kanatlı, bal ve bal mumu yapabilen, iğnesiyle sokabilen bir böcek türünü anlatmak için kullanılır. Bunun dışında Türk Dili Kurumuna(TDK) göre arı kelimesi yabancı şeylerden arınmış olan, temiz ve günahsız olarak tanımlanmaktadır.

Arı kelimesi dilimizde birden fazla eş anlamı bulunan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Arının eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan kelimeler ise şu şekildedir:

  1. Duru
  2. Temiz
  3. Pak
  4. Saf
  5. Halis
  6. Günahsız

Arının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Arı kelimesi, eş anlamlarıyla birlikte genel olarak karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Arı eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Bu duru güzellik karşısında dilimiz tutuldu.
  • Böylesine temiz yeri bir daha bulabileceğimizi sanmıyorum.
  • Misafirlerin geleceğini duyunca evi pürü pak yapmıştı.
  • Öylesine saf niyetlerle bana gelmişti ki artık onların zerresi yok.
  • Yıllardır bu topraklarda üretilen halis bir zeytindir.
  • Bu dünyada günahsız olmayan tek bir şey var mıydı?
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