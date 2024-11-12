Ariana Grande son görünümüyle şaşkınlık yarattı! Bir bakan bir daha baktı

Ariana Grande rol aldığı 'Wicked' filminin tanıtım çekimi sırasında oldukça zayıf görünüyordu.

Pop ikonunun ince vücudu görenleri bir hayli şaşırttı. Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Grande straplez bir elbise giydi.

Hayranları da son haftalarda sosyal medyada Ariana'nın kilosu ve görünüşüyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Bir kişi Ariana'nın Los Angeles'taki etkinliğe gelişini gösteren bir videoya "Bir deri bir kemik kalmış," yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı "Ariana sağlıksız bir şekilde zayıf görünüyor," derken üçüncü bir kullanıcı "Ariana hep bu kadar zayıf mıydı?" diye sordu.

Bir başkası "Ariana'yı seviyorum ve insanların başkalarının vücutları hakkında yorum yapmaması gerektiğini düşünüyorum ama ona bakıp da sağlıklı olmadığını düşünmemenizin imkanı yok," dedi.

Fanları şarkıcı hakkında "Hayatı boyunca zayıf olduğunu biliyorum ama onu şimdi görmek endişe verici" ifadelerini kullandı.

Ariana daha önce vücut eleştirilerine yanıt verdi ve yıllar içinde kilosunu karşılaştıran fotoğrafların viral olmasının ardından her zamankinden daha sağlıklı olduğunu söylemişti.