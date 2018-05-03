Arif Sağ: Orhan'ın peşini bırakmam

Arif Sağ, MESAM başkanlığı yüzünden karşı karşıya geldiği Orhan Gencebay’a uluslararası dava açacağını açıkladı.

Şubat ayında MESAM’daki başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden bir grup sanatçı arkadaşıyla birlikte istifa eden Orhan Gencebay, Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kuruluna etnik ve mezhepsel örgütlenme imasında bulunmuştu.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Küba’da kanser tedavisi gördükten sonra geçen ay beyninden ameliyat olan Arif Sağ, bir hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Usta sanatçı, Orhan Gencebay’ın nefret suçu işlediğini ve uluslararası yargıya gideceğini söyleyip ekledi: "Bunun peşini bırakmam."

Sağlığının iyiye gittiğini belirten Arif Sağ, kemoterapi tedavisinden sonra birkaç saat boyunca dengesi bozulduğu için hastane çıkışında otomobiline tekerlekli sandalyeyle götürüldü.

ORHAN GENCEBAY'A DAVA KARARLILIĞI

ESKİ dostları karşı karşıya getiren tartışma, Orhan Gencebay’ın MESAM’ın (Türkiye Müzik Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) başkanlığından ayrılırken istifa dilekçesinde kullandığı sözlerle başladı. Başkanlık için tartışan ikiliden Arif Sağ, bu sözlerle ilgili Orhan Gencebay’a Türkiye’de ve uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlanıyor.

