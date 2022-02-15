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Arif Şentürk öldü mü? Usta sanatçıdan kötü haber! Arif Şentürk kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

15.02.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rumeli türküleriyle bilinen duayen sanatçı Arif Şentürk, son olarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. 81 yaşındaki usta sanatçı Arif Şentürk'ün sağlık durumunun ağırlaştığı biliniyordu. Usta sanatçıdan kötü haber geldi. Peki Arif Şentürk öldü mü? Arif Şentürk kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Arif Şentürk öldü mü? Usta sanatçıdan kötü haber! Arif Şentürk kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındaydı?

Usta sanatçı Arif Şentürk, önceki gün hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.
Yoğun bakımda tedavisi süren ve Deryalar, Ramize ve Safiye gibi Rumeli türküleriyle bilinen ünlü sanatçı Arif Şentürk’ün hayatını kaybettiği açıklandı.

ARİF ŞENTÜRK ÖLDÜ MÜ?

Şarkıcı Onur Akay, önceki günlerde sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurmuş ve “Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır” ifadelerini kullanmıştı. Arif Şentürk'ün hayatını kaybettiği açıklandı.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 senesinde Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etmiştir.

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Daha önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşınmıştır. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 senesinde TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı olmuş ve Nida Tüfekçi tarafından desteklenmiştir.

Müzik hayatı süresince toplamda 12 albüm yapmış olan Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazanmıştır.


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