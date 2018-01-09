Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Profesör Doktor Orhan Kural, Cem Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Cem Yılmaz'ın geçen günlerde vizyona giren 'Arif V 216' filminde çocuk ve gençleri tütün dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirdiğini öne süren Orhan Kural, suç duyurusu dilekçesinde, dosyanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderilmesini talep etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ALDIĞI KARARLARA RAĞMEN"

Dilekçede, Cem Yılmaz'ın daha öncede kendisine yapılan uyarıları hiçe sayarak ısrarcı bir tutumla Sinema-Terapi metodu uygulayarak büyük ihtimalle menfaat karşılığı bu tutumunu devam ettirdiğini belirterek, ''Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetin bağımlılıkları azaltma yönünde aldığı doğru karar ve çıkan yasalara rağmen son yıllarda genç ve çocuklarda başta sigara, bonzai ve diğer bağımlılıklar maalesef hızla artmaktadır. Bunda en büyük rolü, yasa boşluklarından muhtemelen ısrarla menfaat karşılığı sinema ve sosyal medyadan istifade eden Cem Yılmaz gibi şöhretli, gençlerin örnek aldığı insanların ısrarlı ve planlı algı yönetimi uygulamasıdır” ifadeleri kullanıldı.