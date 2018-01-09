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Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 13:43 | Son Güncelleme 4 saat önce

Görev yaptığı üniversiteden iki hafta önce emekli edilen Prof. Dr. Orhan Kural vizyona yeni giren “Arif V 216” adlı filmle ilgili Cem Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Profesör Doktor Orhan Kural, Cem Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Cem Yılmaz'ın geçen günlerde vizyona giren 'Arif V 216' filminde çocuk ve gençleri tütün dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirdiğini öne süren Orhan Kural, suç duyurusu dilekçesinde, dosyanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderilmesini talep etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ALDIĞI KARARLARA RAĞMEN"
Dilekçede, Cem Yılmaz'ın daha öncede kendisine yapılan uyarıları hiçe sayarak ısrarcı bir tutumla Sinema-Terapi metodu uygulayarak büyük ihtimalle menfaat karşılığı bu tutumunu devam ettirdiğini belirterek, ''Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetin bağımlılıkları azaltma yönünde aldığı doğru karar ve çıkan yasalara rağmen son yıllarda genç ve çocuklarda başta sigara, bonzai ve diğer bağımlılıklar maalesef hızla artmaktadır. Bunda en büyük rolü, yasa boşluklarından muhtemelen ısrarla menfaat karşılığı sinema ve sosyal medyadan istifade eden Cem Yılmaz gibi şöhretli, gençlerin örnek aldığı insanların ısrarlı ve planlı algı yönetimi uygulamasıdır” ifadeleri kullanıldı.

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TÜTÜN FABRİKALARININ EKMEĞİNE BAL SÜRÜLÜYOR
Bu tür eylemlerin sigara firmalarının gizli reklam araçlarından olduğunu ileri süren Kural, “Bu film hakkında iki gündür çok sayıda telefon aldık. Yüksek miktarda ceza verilmediği takdirde bu tür olayların tekerrür edeceği herkesçe malumdur. Pek Yakında filminde Cem Yılmaz sigara ile hastaneye girmekte. Bu filmde ise uçağa girmektedir. Tütün ve uyuşturucu ürünlerinin bu tür yerlerde içilmesini ve tanıtımını yasakladığı halde gelecek nesillere kötü örnek olunmakta, tütün ve sigara fabrikalarının ekmeğine bal sürülmektedir. Yasağı ihlal eden kişiler hakkında dava açılmasını talep ederim” dedi.

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YETERKİ BU MADDELERE FİLMLERDE YER VERMEYİN
Cumhuriyet Savcısına şikayetçi olarak ifade veren Prof. Kural, “Cem Yılmaz hakkında tütün mamulü olan sigarayı filmindeki sahnelerde özendirme anlamına gelecek şekilde kullandığı için şikayetçi olmak istiyorum. Daha önce de aynı kişi hakkında bir kez daha şikayetçi olmuştum. Tütün mamulleri konusunda yasal mücadele kapsamında katkıda bulunmak istedim” dedi. Cem Yılmaz'a da seslenen Prof. Kural, “Yeter ki bu maddelere filmlerinde yer verme. 1 milyonluk dairemi sana seve seve veririm” diye konuştu.

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Cem Yılmaz suç duyurusu

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
hocam şov yapacağına aç telefonu sitemini ilet, bu ne şimdi elinde dilekçe savcılığa, ülkede adalet çökmüş adamlar tribünden ülkeyi seyir ediyor, yok yere iş çıkarma,
bu duyarlılığını evlenme programları öpüşme sahneleri olan dizi filmler içinde gösterseydin keşke. reklam amaçlı iş yapmayın.
şimdi okudum haberi bir zamanlar kurtlar vadidsin,de bir bölümünde hastane icinde sıgara icilmişti hatda cezası neyse veririz deyip vermişti .Allah aşkına ya git evinde otur tv izle artık senin torun sevme zamanın gelmiş .Dışarda nekadar cok yardım bekleyen cocuklar var git onlara yardım et
ah be hoca ÇUKUR dizisini seyretmedin galiba
Bence filmin yaş sınırı ortalamasını yanlış yapanlara dava aç. +18 de geç ne uğraşıyorsun.
her film yaptıgında cemi mahkemeye verıyorsun , belliki kişisel bir problemin var, yargıyı niye mesgul ediyorsun .
sana ne kardeşim içen içer içmeyen içmez,sıkıysa istanbul mafyasından bir tanesini şikayet ette görelim bakalım,zaten her yer ithal sigara ile dolu.
Git Çocuk istismar ve tacizcilerini şikayet et Orhan Hoca
Neden başarıyı alkışlayamayız? Neden başarıyı aşşağıya çekmek isteriz? Başarının yanına çıkmak çokmu zor? Yazık koskoca profesör. Nedemişler Yoksa işin !!!!
sana burdan ekmek çıkmaz ORHAN KURAL
alkışlayalım bari bu millet cem yılmazı halt edecek kahramanını arıyordu şimdi buldu. yahu senin belediye başkanların valin kapalı mekanlarda sigara içiyor git onları araştır.Sinemara tiyatro ve dizilerde gerçek yaşamdaki olayların yansımasıdır. gerçekte olanları sahnede yokmuş gibi davranmak gericiliktir. katilsiz cinayet filmi olurmu her cinayet filmi izleyen adammı öldürüyor. Acizsiniz.
ne işsizler var ya. adam o kadar uğraşmış film yapmış nankörlük etmeyin bence.
sayın hocam dizilerde nihahsız birliktelikler,bir bölümde kahramanın 250 kişiyi öldürmesi,adamların gözünü kırpmadan adam öldürmeleri de toplumu etkiliyor mu sizce
Madem bu kadar sigara karşıtısınız ozaman satışını yasaklasanıza sattırmayın kardeşim.Cem yılmazın ne suçu var sonuçta sigara yasal bir madde.
yav dayı he he . isminizi duyurmak için şekilden şekile sokmayın kendinizi . varsa cesaret ararsın Cem merhaba sigara ürünlerini filmlerde kullanma teşvik etme dersin . ne cevap alacaksın bakalım
filmi izledin mi hocam sende mi beyenmedin savcıya ne gerek var zafer abiye iban göndermen yeterli böle durumlarda
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