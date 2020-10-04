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  4. Arif Verimli'den Kırmızı Oda paylaşımı! 'Yumoş bir panda değilim'

Arif Verimli'den Kırmızı Oda paylaşımı! 'Yumoş bir panda değilim'

04.10.2020 07:08 | Son Güncelleme:
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Arif Verimli'den Kırmızı Oda paylaşımı! 'Yumoş bir panda değilim'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli yine Kırmızı Oda paylaşımıyla olay oldu. Verimli sosyal medya hesabından yaşadığı bir anı paylaşarak gündem oldu.

Başladığı ilk günden beri reytinglerde öne çıkan Kırmızı Oda dizi her bölümüyle de gündem oluyor. Reyting sıralamasında zirveye yerleşen Kırmızı Oda yine sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştiriliyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından tanına Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Kırmızı Oda’ya atıfta bulundu. Verimli dizinden sonra başına gelen bir olayı sosyal medyadan paylaştı.

Arif Verimli'den Kırmızı Oda yorumu! 'Hastam bir şey anlatırken...'Arif Verimli'den Kırmızı Oda yorumu! 'Hastam bir şey anlatırken...'

Verimli açıklamasında "Yirmi yıllık asistanım geçenlerde ısrarla arayarak o dizideki gibi görüşme yaparsam randevu alacağını söyleyen birine; yok efendim, hocamızın odası turuncu. Siz burada hayal kırıklığı yaşarsınız, deyip randevu vermemiş... Kız haklı. Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Verimli açıklamasının devamında ise "Hiçbir hasta bana ön koşul sunarak, özellikle de illa falanca kişi gibi görüşme yapılacak diyerek randevu alamaz ki vermemişiz. Doktorum ben, dümdüz Doktorum. Yumoş bir panda değilim. Kimseyle de alay etmedim. İyi geceler, güzel hafta sonları herkese" dedi.

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