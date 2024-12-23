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  4. Arif Verimli'den Müge Anlı sorusuna olay yanıt! "Bu vefasızlık" diyerek sordu

Arif Verimli'den Müge Anlı sorusuna olay yanıt! "Bu vefasızlık" diyerek sordu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.12.2024 13:34
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıl danışmanlık yapan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli programdan ayrılmıştı. Arif Verimli Müge Anlı ile ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Arif Verimli'den Müge Anlı sorusuna olay yanıt! "Bu vefasızlık" diyerek sordu

MYNET DETAY- Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süre yer alan ünlü psikiyatrist Arif Verimli, programa veda ettikten sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Verimli, program ekibiyle yaşadığı sorunlardan dolayı ayrıldığını belirterek Müge Anlı ile Şevki Sözen'e kırgın olduğunu dile getirmişti.

Arif Verimli, açıklamalarında "Orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor" diyerek, programa katılan kişilerin davranış bozuklukları gösteren bir grup insan olduğunu ve bunun binlerce kişiye izletilmesinin toplumun gerçeklerini yansıtmadığını ifade etmişti.

Arif Verimli, ayrılığının ardından herhangi bir öfke duymadığını vurgulayarak, "Ben pişman değilim, onlara başarılar diliyorum" dese de zaman zaman sosyal medyadaki ifadeleriyle gündeme geliyor.

arif

Verimli son olarak "Sayın hocam Müge Anlı geçen programda Rahmi ve Şevki hocam olmasa ben olamazdım bu programı yapamazdım dedi bu vefasızlık hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vererek dikkat çekti:

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"Umurumda değil.. Ben bırakmışım gitmişim."

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı arif verimli
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