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  4. Arıza dizisi 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Arıza ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Arıza dizisi 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Arıza ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 01.09.2020 21:49 | Son Güncelleme

Ekranlara merhaba demeye hazırlanan Arıza dizisinin 3. fragmanı yayınlandı. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği ve başrollerini Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza, Eylül ayında ekranlarda olacak.

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza dizisinin yayın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinden sürdürülen Arıza dizisi yüksek temposu ve adrenalin yüklü senaryosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Arıza dizisinin Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.
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ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı, Arıza'nın kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
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ARIZA KONUSU

Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.
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