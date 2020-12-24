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Arıza dizisi 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza'da Haşmet katilin kim olduğunu öğreniyor!

24.12.2020 02:17 | Son Güncelleme:
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Arıza dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynadığı Arıza'nın yeni bölüm fragmanında ailesini kimin öldürdürdüğü öğrenen Haşmet çılgına dönüyor. Ali Rıza'nın Ersoylular'ı bitirmek için yapacağı hamle büyük merak konusu oluyor. Burak'a silah doğrultan Halide'nin, Fuat Ersoylu'nun karşısına dikildiği anlarda ise gerilim doruğa ulaşıyor. Peki Arıza yeni bölümde neler olacak? İşte Arıza 16. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Show TV’de ekrana gelen Arıza dizisinin 27 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 16. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Arıza yeni bölümde Haşmet'in ailesinin katilini öğrendiği anlardaki öfkesi herkesi korkutuyor.

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ARIZA'NIN 16. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Burak babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza’yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir.

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Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer.

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Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.

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Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

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Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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