MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arıza ekibi ilk kez bir arada! İşte Arıza dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Arıza ekibi ilk kez bir arada! İşte Arıza dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 22.07.2020 20:55 | Son Güncelleme

Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Show TV’nin iddialı dizisi, O3 Medya imzalı “Arıza”nın ekip pozu, ön hazırlık çalışmalarından paylaşıldı. İlk kez bir araya gelen ekibin keyifli ve neşeli halleri objektiflere de yansıdı.

Arıza ekibi ilk kez bir arada! İşte Arıza dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı “Arıza”nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Birdal, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

1-ou7W

ARIZA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide’nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide’nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.
Arıza (2)
Çekimleri çok yakında İstanbul’da başlayacak olan “Arıza” nefes kesen hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleri ile Show TV’de yeni sezona damgasını vuracak!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Yeni dizisinin setinden paylaştı!Yeni dizisinin setinden paylaştı!
Nefllix’e damga vurdu! Nefllix’e damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Herkes o film karakterini merak etti!

Herkes o film karakterini merak etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk-ı Memnu final bölümüyle sosyal medyayı salladı! Bihter ve Behlül unutulmadı!

Aşk-ı Memnu final bölümüyle sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Furkan Palalı sürprizi! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer!

House of the Dragon’un oyuncu seçmelerine başlandı! Game of Thrones'un yüzyıllar öncesini anlatacak

Game of Thrones hayranlarına müjde! İşte yeni dizi

Menajerimi Ara dizisine flaş transfer! Nebahat Çehre hangi rolü canlandıracak?

Ünlü oyuncu Menajerimi Ara dizisine katıldı!

Aşk-ı Memnu final bölümü ne zaman yayınlanacak? Aşk-ı Memnu final hangi kanalda?

Herkes finali bekliyor! Final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Elçin Sangu yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin setinden paylaştı! İyi Günde Kötü Günde'nin çekimleri başladı

Yeni dizisinin setinden paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.