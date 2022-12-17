Arjantin Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Arjantin Fransa maçı canlı izle!

Hırvatistan Fas maçının tamamlanmasının ardından gözler Arjantin Fransa maçına çevrildi. Hırvatistan Fas maçı 2-1 Hırvatistan'ın lehine sonuçlandı. Şimdi ise Arjantin Fransa maç saati, muhtemel 11'leri gündemde yer alıyor... Peki Arjantin Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Arjantin Fransa maçı canlı izleme linki!
Arjantin - Fransa Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü oynanacak.
Maç, saat 18:00'de ekranlarda yer alacak.
TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan Arjantin Fransa maçı, 'https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari/1648737-arjantin-fransa' üzerinden takip edilebilir.
Fransız yıldız Kylian Mbappe ve Lionel Messi Dünya Kupası'nın yıldızları oldu. PSG'de beraber forma giyen iki yıldız 5'er gol ile başarıyı paylaşıyor.