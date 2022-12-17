Arjantin Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Arjantin Fransa maçı canlı izle!

Hırvatistan Fas maçının tamamlanmasının ardından gözler Arjantin Fransa maçına çevrildi. Hırvatistan Fas maçı 2-1 Hırvatistan'ın lehine sonuçlandı. Şimdi ise Arjantin Fransa maç saati, muhtemel 11'leri gündemde yer alıyor... Peki Arjantin Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Arjantin Fransa maçı canlı izleme linki!

ARJANTİN FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin - Fransa Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü oynanacak.

Maç, saat 18:00'de ekranlarda yer alacak.

ARJANTİN FRANSA MAÇI CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan Arjantin Fransa maçı, 'https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari/1648737-arjantin-fransa' üzerinden takip edilebilir.

Fransız yıldız Kylian Mbappe ve Lionel Messi Dünya Kupası'nın yıldızları oldu. PSG'de beraber forma giyen iki yıldız 5'er gol ile başarıyı paylaşıyor.



