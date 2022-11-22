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Arjantinli model Dünya Kupası’nı kazanırsa Diego Maradona heykelinin etrafında çırılçıplak koşmaya söz vermişti! Yine takımını yalnız bırakmadı

22.11.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantinli model Luciana Salazar, 2010 Dünya Kupası’nın Arjantin’in kazanması durumunda Diego Maradona heykelinin etrafında çırılçıplak koşmaya söz vermişti. 2010 yılındaki Dünya Kupası vaadi rafa kalksa da Salazar bu yıl da takımını yalnız bırakmadı. Hayranları Salazar’ın bu yılki vaadini merakla beklemeye başladıklarını dile getirdi.

Arjantinli model Dünya Kupası’nı kazanırsa Diego Maradona heykelinin etrafında çırılçıplak koşmaya söz vermişti! Yine takımını yalnız bırakmadı

Twitter’da 1.4 milyon ve Instagram’da 1.7 milyon takipçisi bulunan Arjantinli model Luciana Salazar, 2010 Dünya Kupası’nda verdiği sözle ülkesinde popüler olmayı başarmıştı. Arjantin’in kupayı kazanması durumunda Maradona heykelinin etrafında çırılçıplak koşacağına söz veren Salazar, bu yıl da takımının maçlarını yakından talip ediyor. Hayranları Salazar’ı sözünü tazelemesi için sosyal medyadan adeta yorum yağmuruna tuttu.

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2020 yılında çeyrek finalde Almanya’ya 4-0 yenilen Arjantin için kupa hayalleri sona ermişti. Mavi beyazlı ekip 2022 Dünya Kupası’nda C Grubu’nun açılış maçında Suudi Arabistan’la karşılaştı. Karşılaşmayı canlı bir şekilde takip eden Salazar gol sevincini de Twitter’dan yaptığı paylaşımla gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin dünya kupası

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