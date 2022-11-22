Arjantinli model Dünya Kupası’nı kazanırsa Diego Maradona heykelinin etrafında çırılçıplak koşmaya söz vermişti! Yine takımını yalnız bırakmadı

Twitter’da 1.4 milyon ve Instagram’da 1.7 milyon takipçisi bulunan Arjantinli model Luciana Salazar, 2010 Dünya Kupası’nda verdiği sözle ülkesinde popüler olmayı başarmıştı. Arjantin’in kupayı kazanması durumunda Maradona heykelinin etrafında çırılçıplak koşacağına söz veren Salazar, bu yıl da takımının maçlarını yakından talip ediyor. Hayranları Salazar’ı sözünü tazelemesi için sosyal medyadan adeta yorum yağmuruna tuttu.

YAKINDAN TAKİP EDİYOR

2020 yılında çeyrek finalde Almanya’ya 4-0 yenilen Arjantin için kupa hayalleri sona ermişti. Mavi beyazlı ekip 2022 Dünya Kupası’nda C Grubu’nun açılış maçında Suudi Arabistan’la karşılaştı. Karşılaşmayı canlı bir şekilde takip eden Salazar gol sevincini de Twitter’dan yaptığı paylaşımla gösterdi.



