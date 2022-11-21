Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Toplumsal tabuları alt üst etti! “İki yıldan fazla süredir tıraş olmadım ve deodorant sürmedim”

Toplumsal tabuları alt üst etti! “İki yıldan fazla süredir tıraş olmadım ve deodorant sürmedim”

21.11.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraflarını paylaşan Cherry the Mistress kullanıcı adıyla tanınan fenomen açıklamalarıyla gündem yarattı. İki yıldan fazla bir süredir istenmeyen tüylerini almadığını ifade eden Mistress, vücut kıllarını kucakladığını söyleyerek gündeme geldi.

Toplumsal tabuları alt üst etti! “İki yıldan fazla süredir tıraş olmadım ve deodorant sürmedim”

Toplumsal güzellik normları içinde dünya genelindeki pek çok kadın istenmeyen tüylerinden kurtulmak için pek çok yöntem kullanıyor. Ancak sosyal medyada kısa sürede yayılan güzellik trendinde kadınlar doğallığı benimseyerek istenmeyen tüylerini kucaklamayı tercih etmeye başladı. Vücut pozitifliğinin en önemli temsilcilerinden biri olan 20 yaşındaki Cherry the Mistress iki yılı aşkın süredir tıraş olmadığını ve ve deodorant kullanmadığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı yeni trendi hijyenik bulmadığını belirtirken diğer bir kısmı ise kadınların bedenleriyle barışmaları ve güzellik standartlarını yeniden yazmalarını tebrik etti.

KORONAVİRÜS KARANTİNASINDA BAŞLADI

1

OnlyFans hesabını koronavirüs karantinası sırasında açtığını dile getiren Cherry the Mistress, ilk altı aylık periyotta uygulama üzerinden büyük bir başarı elde ederek geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İki yılın sonunda ise Cherry the Mistress aylık gelirini 17 bin sterline (yaklaşık 374 bin 190 TL) ulaştırdı. Beden pozitifliğini benimseyerek istenmeyen tüylerini sergilediği paylaşımlar yapan Cherry the Mistress, sosyal medyadan acımasız yorumlar aldığını dile getirdi.

2

Toplumsal güzellik normlarının yeniden şekillendirilmeye başladığını ifade eden Cherry the Mistress, “Aklınıza gelebilecek her türlü nefret yorumunu aldım. Çoğu bana erkek gibi olduğumu söyledi. İğrenç olduğum, hijyene sahip olmadığım, vücudumu tıraş etmem gerektiğini söylediler. Asla bir erkek arkadaş bulamayacağım söylendi. Bu komik çünkü benim bir erkek arkadaşım var ve bu şekilde düşünenler yalnız ölecekler” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

 Şoke eden üçlü ilişki itirafı! “Nerede, ne yaptığını biliyorum!”

Şoke eden üçlü ilişki itirafı! “Nerede, ne yaptığını biliyorum!”

 Uzaylıya benzeyen deniz yaratığını hiç düşünmeden yedi!

Uzaylıya benzeyen deniz yaratığını hiç düşünmeden yedi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlişki terapistinden porno izleme uyarısı! “Tehlikeli boyutta...”İlişki terapistinden porno izleme uyarısı! “Tehlikeli boyutta...”
Yatak oadasından vinçle çıkartılmıştı! Değişimi şaşırttıYatak oadasından vinçle çıkartılmıştı! Değişimi şaşırttı
Transparan iç çamaşırıyla şov yaptı! “Kim der üç annesi diye”Transparan iç çamaşırıyla şov yaptı! “Kim der üç annesi diye”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik

En Çok Okunan Trend Haberler

Acı içinde bağırdı! Seslere koşan gardiyanlar şoke oldu

Acı içinde bağırdı! Seslere koşan gardiyanlar şoke oldu

Şoke eden üçlü ilişki itirafı! “Nerede, ne yaptığını biliyorum!”

Şoke eden üçlü ilişki itirafı! “Nerede, ne yaptığını biliyorum!”

Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

Çırılçıplak soyunup vücudunu boyuyor! “Buna bayılıyorlar"

Çırılçıplak soyunup vücudunu boyuyor! “Buna bayılıyorlar"

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.