Toplumsal tabuları alt üst etti! “İki yıldan fazla süredir tıraş olmadım ve deodorant sürmedim”

Toplumsal güzellik normları içinde dünya genelindeki pek çok kadın istenmeyen tüylerinden kurtulmak için pek çok yöntem kullanıyor. Ancak sosyal medyada kısa sürede yayılan güzellik trendinde kadınlar doğallığı benimseyerek istenmeyen tüylerini kucaklamayı tercih etmeye başladı. Vücut pozitifliğinin en önemli temsilcilerinden biri olan 20 yaşındaki Cherry the Mistress iki yılı aşkın süredir tıraş olmadığını ve ve deodorant kullanmadığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı yeni trendi hijyenik bulmadığını belirtirken diğer bir kısmı ise kadınların bedenleriyle barışmaları ve güzellik standartlarını yeniden yazmalarını tebrik etti.

KORONAVİRÜS KARANTİNASINDA BAŞLADI

OnlyFans hesabını koronavirüs karantinası sırasında açtığını dile getiren Cherry the Mistress, ilk altı aylık periyotta uygulama üzerinden büyük bir başarı elde ederek geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İki yılın sonunda ise Cherry the Mistress aylık gelirini 17 bin sterline (yaklaşık 374 bin 190 TL) ulaştırdı. Beden pozitifliğini benimseyerek istenmeyen tüylerini sergilediği paylaşımlar yapan Cherry the Mistress, sosyal medyadan acımasız yorumlar aldığını dile getirdi.

Toplumsal güzellik normlarının yeniden şekillendirilmeye başladığını ifade eden Cherry the Mistress, “Aklınıza gelebilecek her türlü nefret yorumunu aldım. Çoğu bana erkek gibi olduğumu söyledi. İğrenç olduğum, hijyene sahip olmadığım, vücudumu tıraş etmem gerektiğini söylediler. Asla bir erkek arkadaş bulamayacağım söylendi. Bu komik çünkü benim bir erkek arkadaşım var ve bu şekilde düşünenler yalnız ölecekler” diye konuştu.