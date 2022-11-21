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Kalça estetiği için servet harcadı! Sosyal medya fenomeni Juju Ferrari sonucu görünce kendisi bile şaşırdı

21.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük göğüslerine ve kalçasına sahip olmak isteyen sosyal medya fenomeni Juju Ferrari, büyük bir kozmetik prosedürü hayranı. Estetik ameliyatlar için defalarca masaya yatan Ferrari, mükemmel imajını elde etmek için son estetik prosedürüne bir servet harcadı. 35 yaşındaki fenomen isim her şeyin umduğu gibi gitmediğini söyleyerek sonucun biraz sönük kalmasından şikayet etti.

Kalça estetiği için servet harcadı! Sosyal medya fenomeni Juju Ferrari sonucu görünce kendisi bile şaşırdı

35 yaşındaki Brezilaylı sosyal medya fenomeni Juju Ferrari, kalçasını büyütmek için bir dizi estetik operasyon geçirdi. Son estetik prosedürüne 8 bin sterlin (yaklaşık 175 bin 813 TL) harcadı. Estetik ameliyatının sonrasında silikonların beklentisini karşılamadığını ifade eden Ferrari, sosyal medyadan amerliyatını paylaştı. İmajını değiştirmek için yıllar içinde onlarca estetik ameliyat ve tedavi uygulayan Ferrari, istediği imaja hala ulaşamadığını dile getirdi.

“GÖRÜNÜŞÜNÜ BEĞENMEDİM”

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Üç kez kalça doldurma ve kaldırma ameliyatı olduğunu ifade eden Ferrari, “Üç yıl önce popo ameliyatı oldum. Üç kez doldurdum. İlkini Sao Paulo’da oldum. Doktor bana malzemelerin ne olduğunu söylemedi ama sanırım endüstriyel silikondu. İkinci sefer Rio de Janerio’da ameliyat oldum. Herhangi bir enfeksiyonel sorun yaşamadım ama görünüşünü beğenmedim. Estetik ameliyatlara devam edeceğim. Zaman zaman şiddetli bir ağrı hissediyorum ve bir türlü geçmeyen morluklar var” dedi.

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