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  4. Arjantinli rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Arjantinli rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

22.12.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Arjantinli rap sanatçısı Nicki Nicole, 2022'ye iç çamaşırlı pozuyla veda etti. Nicki Nicole'un cesur paylaşımına 2 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Arjantinli rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Yalnızca besteleriyle değil güzelliğiyle de dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü rapçi Nicki Nicole, mor iç çamaşırı takımıyla poz verdi. Ev halini paylaşan Nicole'a bir takipçisi ''Instagram'ın en tatlı şeyi'' en yorumunda bulundu.

Nicole paylaşımına ''Güzel bir yıldı'' notunu düştü.

Seksi rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan Nicki Nicole'un Colocao ve Nobody Like Yo gibi şarkıları bulunuyor.

Arjantinli rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

2019 yılında profesyonel olarak müzik hayatına atılan Nicole, Arjantinli yapımcı Bizarrap sayesinde keşfedildi.

Arjantinli rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Nicki Nicole, genç yaşına rağmen En İyi Müzik Sanatçısı Ödülü'ne layık görülmüştü.

Arjantinli rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medyada epey aktif olan güzel şarkıcı, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Arjantinli rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Arjantinli rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Arjantinli rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Arjantinli rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü


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