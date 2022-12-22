Arjantinli rapçi Nicki Nicole iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Yalnızca besteleriyle değil güzelliğiyle de dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü rapçi Nicki Nicole, mor iç çamaşırı takımıyla poz verdi. Ev halini paylaşan Nicole'a bir takipçisi ''Instagram'ın en tatlı şeyi'' en yorumunda bulundu.

Nicole paylaşımına ''Güzel bir yıldı'' notunu düştü.

Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan Nicki Nicole'un Colocao ve Nobody Like Yo gibi şarkıları bulunuyor.

2019 yılında profesyonel olarak müzik hayatına atılan Nicole, Arjantinli yapımcı Bizarrap sayesinde keşfedildi.

Nicki Nicole, genç yaşına rağmen En İyi Müzik Sanatçısı Ödülü'ne layık görülmüştü.

Sosyal medyada epey aktif olan güzel şarkıcı, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



