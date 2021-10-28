Arka Sıradakiler dizisinin Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Bambaşka biri!

İlk bölümü 2007 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı 'Yadigar' karakteriyle akıllara kazınan Temmuz Karikutal, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte genç oyuncunun son hali:

2005 yılında Yağmur Zamanı dizisinde oynayarak ekran macerasına başlayan Temmuz Karikutal, 2007-2012 yılları arasında yer aldığı Arka Sıradakiler dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren Karikutal, şimdilerde oyuncu menajerliği yapıyor.

TEMMUZ KARİKUTAL KİMDİR?

Temmuz Karikutal, 27 Temmuz 1986 tarihinde Aydın'da dünyaya geldi. Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu'nda eğitim alan oyuncu, 2005 yılında yer aldığı Yağmur Zamanı dizisiyle televizyon macerasına başladı. Ardından Binbir Gece ve Öğretmen Kemal dizilerinde rol aldı. Arka Sıradakiler dizisinde, dört sezon boyunca rol alan oyuncu, milyonlara kendisini tanıttı.

Temmuz Karikutal'ın 2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu, boyundan aşağısı felç oldu. Doktorlar, genç yeteneğin iyileşmesini imkansız görürken, Karikutal yeniden yürümeyi başardı. İyileşince Arka Sıradakiler dizisine dönüş yaparak, diziye 1 sezon daha devam etmişti.



