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Arka Sıradakiler dizisinin Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Bambaşka biri!

28.10.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde 'Yadigar' karakterine hayat veren Temmuz Karikutal'ın değişimi ağızları açık bıraktı.

Arka Sıradakiler dizisinin Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Bambaşka biri!

İlk bölümü 2007 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı 'Yadigar' karakteriyle akıllara kazınan Temmuz Karikutal, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte genç oyuncunun son hali:

Arka Sıradakiler dizisinin Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Bambaşka biri!

2005 yılında Yağmur Zamanı dizisinde oynayarak ekran macerasına başlayan Temmuz Karikutal, 2007-2012 yılları arasında yer aldığı Arka Sıradakiler dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Arka Sıradakiler dizisinin Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Bambaşka biri!

Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren Karikutal, şimdilerde oyuncu menajerliği yapıyor.

Arka Sıradakiler dizisinin Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Bambaşka biri!

TEMMUZ KARİKUTAL KİMDİR?

Temmuz Karikutal, 27 Temmuz 1986 tarihinde Aydın'da dünyaya geldi. Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu'nda eğitim alan oyuncu, 2005 yılında yer aldığı Yağmur Zamanı dizisiyle televizyon macerasına başladı. Ardından Binbir Gece ve Öğretmen Kemal dizilerinde rol aldı. Arka Sıradakiler dizisinde, dört sezon boyunca rol alan oyuncu, milyonlara kendisini tanıttı.

Arka Sıradakiler dizisinin Yadigar'ı Temmuz Karikutal'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Bambaşka biri!

Temmuz Karikutal'ın 2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu, boyundan aşağısı felç oldu. Doktorlar, genç yeteneğin iyileşmesini imkansız görürken, Karikutal yeniden yürümeyi başardı. İyileşince Arka Sıradakiler dizisine dönüş yaparak, diziye 1 sezon daha devam etmişti.

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