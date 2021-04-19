Arka Sıradakiler'in Özge’si Sevda Dalgıç değişim haberlerine isyan etti

Arka Sıradakiler’de canlandırdığı Özge karakteriyle hafızalara kazınan Avlu’nun Bade’si Sevda Dalgıç, Bi’ Başka’ya konuk oldu.

Sık sık değişim haberleriyle gündeme gelen Dalgıç kendisiyle ilgili gelen yorumlara ve estetik iddialarına yanıt verdi.

Sevda Dalgıç açıklamasında şunları söyledi:

"Estetik yok demiyorum. Burnumda var ama diğer taraflar benim Allah'a şükür. Ufak tefek dokunuşlar var. Çok fazla da değişim olduğunu sanmıyorum kendimde. Bazen haberlerden sonra yorumlara bakıyorum klavye delikanlılarını görüyorum. Kendine aynada bakmadan gelip yorum yapıyorlar."



