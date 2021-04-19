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  4. Arka Sıradakiler'in Özge’si Sevda Dalgıç değişim haberlerine isyan etti

Arka Sıradakiler'in Özge’si Sevda Dalgıç değişim haberlerine isyan etti

19.04.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sıradakiler'in Özge’si Sevda Dalgıç değişim haberlerine isyan etti. Dalgıç estetik iddialarına da yanıt verdi.

Arka Sıradakiler'in Özge’si Sevda Dalgıç değişim haberlerine isyan etti

Arka Sıradakiler’de canlandırdığı Özge karakteriyle hafızalara kazınan Avlu’nun Bade’si Sevda Dalgıç, Bi’ Başka’ya konuk oldu.

Sık sık değişim haberleriyle gündeme gelen Dalgıç kendisiyle ilgili gelen yorumlara ve estetik iddialarına yanıt verdi.

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Sevda Dalgıç açıklamasında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Estetik yok demiyorum. Burnumda var ama diğer taraflar benim Allah'a şükür. Ufak tefek dokunuşlar var. Çok fazla da değişim olduğunu sanmıyorum kendimde. Bazen haberlerden sonra yorumlara bakıyorum klavye delikanlılarını görüyorum. Kendine aynada bakmadan gelip yorum yapıyorlar."


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Anahtar Kelimeler:
Sevda Dalgıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
arka sıradakilerdeki delikanlılığı sürüyor yani.. lafa bak kendine aynaya bakmadan geliyorlar:))

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