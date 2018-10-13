Arka Sokaklar 491. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Uyuşturucu çetesi Mesut'un başına 1 milyon TL ödül koydu! (Arka Sokaklar 490. son bölüm izle)

Arka Sokaklar 491. bölüm fragmanı yayında! Rıza Baba ve ekibi, yeni bir hedefin peşine düşüyor! Yapılan operasyon, hiç beklenmedik şekilde sonuçlanacaktır. Öte yandan Mesut için ödül konulmuştur. Selin'e gelen mesaj herkesi tedirgin eder. Hakan'dan gelen haber ise herkesi mutlu edecektir. Aylin ile bir bebek beklediklerini açıklayan Hakan, bu haberi en yakınlarıyla paylaşmaktan geri kalmaz.

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 19 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 490. yeni bölümünde Ekip, çete liderlerinden İsmail'in operasyonları nasıl haber aldığını anlamak için kafa patlatır. Mesut bu olayın içinde Halis Komiserin olduğundan şüphelenir. İsmail'in son kaçtığı yerde ona ait kırılmış bir telefon bulunur. Mesut, Halis'e ait olduğunu düşünür ve herkesten habersiz telefon için teknik inceleme ister. Teknik incelemede İsmail'e haber veren köstebeğin numarasına ve ismine ulaşır. Bu sırada ekip, İsmail'in yerini tespit eder. Yakalamak için bulunduğu yere giderler. Çatışma sırasında İsmail ölür. Çetenin büyük patronu ve İsmail'in kuzeni Altan bu duruma çok öfkelenir, Mesut'un ölüsünü getirene 1 Milyon Dolar ödül koyar. Ödül avcıları ve Mesut karşı karşıya kalır! Sebahat ve İrfan, henüz reşit olamayan kızları Nergis’i, akrabalarıyla evlendirme niyetindedir. Nergis duruma itiraz ederek evden kaçar. Sokakta polisler tarafından bulunur ve olay Rıza Baba’ya ulaşır. Ekibimiz aileyle konuşur ve kızını evlendirmek yerine okutması için baskı yapar. Bana İrfan’ın bu duruma tepkisi ise olayların daha da karışmasına sebep olacaktır. İsmail sahte jandarmalar aracılığıyla nakil aracından kaçırılır. Ekip durumu fark ettiğinde Altan’dan şüphelenir ve evine baskına gider. Halis ise durumdan haberdar olur. Ekip baskına hazırlanır. Halis’in suçüstü yakalanması an meselesidir.

