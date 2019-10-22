Arka Sokaklar 528. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinden tarihi operasyon!

Arka Sokaklar'ın 25 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 528. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Arka Sokaklar'ın heyecan dolu yeni bölümünde uluslararası suç örgütünün lideri Nadir, ayağına dolanan ekibe karşı sert hamlelerle saldırmıştı. Gerçekleri gören Savcı Ceyda'nın tayinini ayarlayıp, yerine kukla bir savcı yerleştirmeyi başarmıştı. Artık işler onun isteği gibi ilerlemekteydi. Fakat atladığı bir şey var: Rıza Baba ve ekibi.
Engin Müdürün işe can havliyle sarılmasının arkasında yatan olgu da ekibimiz olunca Nadir'in köşeye sıkışması an meselesine döner.
Savcı Ceyda'nın da işi bırakmadığı görülmektedir. Yeni savcıdan gizli olayın peşindedir. Nadir artık iki taraftan da baskı altına alınır. Uyuşturucu trafiğinin önünü kesmek için yapılan operasyonlar meyvesini vermeye başlar. Rıza Baba ise, Nadir'i bitirme planını savcılık makamından da saklayarak hedefine adım adım yaklaşır.
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR 528. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI
Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.
Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
18 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 527. bölümde ekip, uyuşturucu kartelinin patronu olarak şüphelendikleri Nadir'in, Ezgi'nin tanıdığı çıkması karşısında büyük şok yaşadı.
Sait'in ve torbacıların ölümünde aynı parmağın olduğunu anlayan ekip iki olayın avukatlığını yapan kadının peşine düşüyor. Bahar 7-24 avukat kadını takip ederken ekip, uyuşturucu dağıtanların peşine düşüyor. Her iki olayında ucu işadamı Nadir'de kesişiyor. Bahar, avukat kadının Nadir'in işyerine girdğini ekibe bildirdiğinde şüpheler daha da artıyor.
Düzenlenen polis balosunda da ilginç bir durum yaşanıyor. Baloda Nadir de bulunmaktadır. Nadir, yüklüce bir bağış yaparak kirli işlerini örtme peşindedir; fakat, Rıza Baba, Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü bu iyi adam pelerininin altındaki kötü adamı hissederler. Ekibmiz, balo esnasında ikinci bir şaşkınlık yaşarlar. Ezgi de baloya gelmiştir ve Nadir ile çok sıkı fıkıdırlar. Nadir, Ezgi'nin manevi babası çıkar. Olaylar giderek karıştığı sırada Bahar ölümle yüzyüze kalır. Nadir, Bahar'ın avukatı takip ettiğini anlar. Peşine adamlarını takar. Işıklarda Bahar'ın arabasına yaklaşan adamlar dört bir koldan arabaya ateş ederler.
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