Arka Sokaklar 528. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinden tarihi operasyon!

Savcı Ceyda'nın da işi bırakmadığı görülmektedir. Yeni savcıdan gizli olayın peşindedir. Nadir artık iki taraftan da baskı altına alınır. Uyuşturucu trafiğinin önünü kesmek için yapılan operasyonlar meyvesini vermeye başlar. Rıza Baba ise, Nadir'i bitirme planını savcılık makamından da saklayarak hedefine adım adım yaklaşır.

Arka Sokaklar'ın 25 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 528. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Arka Sokaklar'ın heyecan dolu yeni bölümünde uluslararası suç örgütünün lideri Nadir, ayağına dolanan ekibe karşı sert hamlelerle saldırmıştı. Gerçekleri gören Savcı Ceyda'nın tayinini ayarlayıp, yerine kukla bir savcı yerleştirmeyi başarmıştı. Artık işler onun isteği gibi ilerlemekteydi. Fakat atladığı bir şey var: Rıza Baba ve ekibi.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Seray, İstanbul'a tekrar döndükten sonra Mesut'un peşine düşüyor. Mesut'un kendisine yaptığı iyilikler yüzünden ona aşık olan Seray'ın cesedi bulunuyor. En son irtibatta olan kişi Mesut olarak göründüğünden ekibimize haber veriliyor. Seray'ı kimin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen Selin ve Mesut sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Selin, Seray'ın kardeşine ulaşır. Ablasını öldüren adamın yerini sorduğu sırada adam Selin'in sırtına silahını dayar.

Ekip, ünlü moda tasarımcının dükkanına saldıran bir şebekenin peşine düşüyor. Rıza Baba, özellikle güvendiği Hüsnü'yü tasarımcıyı korumakla görevlendiriyor. Hüsnü, tasarımcının evine yerleşerek gelecek olan tehlikelerden adamı korumaya başlıyor; fakat, adamın efemine kişiliği yüzünden ekibin diline düşüyor, özellikle de Mesut'un... Hüsnü ve moda tasarımcısı arasında yaşananlar ise, komik sahnelere neden oluyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 527. bölümde ekip, uyuşturucu kartelinin patronu olarak şüphelendikleri Nadir'in, Ezgi'nin tanıdığı çıkması karşısında büyük şok yaşadı.