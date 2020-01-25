Arka Sokaklar 540. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nadya'dan Engin Müdür'ü yıkan haber!

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 31 Ocak Cuma yayınlanacak olan 540. bölümünde Engin Müdür, kaçırılan Nadya'nın vurulmasının şokunu yaşıyor.

Nadya'nın, Kurye'nin peşindeki ekibimize büyük katkıları olmuştu. Engin Müdür ile de duygusal bir yakınlığa girmişti. Bu yüzden Nadya'nın ekipteki değeri büyüktü. Ekip, Hüsnü'yü, Kurye'nin elinden kurtarmak için illegal bir plan yapmıştı. Bu plana göre fidye parasını Nevres'ten alabilmek için kaçma planı tezgahlamışlardı. Nevres'in peşine de Nadya'yı göndermişlerdi. Nevres ise, saklandığı yerden Nadya ve ekibin baskınından önce çıkmış, kayıplara karışmıştı.

Hal böyleyken Nevres'in adamı Abdülbaki, intikam alabilmek için Nadya'yı kaçırır. Engin Müdür ve ekip hemen harekete geçer. Nadya'nın esir tutulduğu mekana operasyon düzenlerler. İki taraf arasında çatışma çıkar. Abdülbaki, zaman kazanabilmek için Nadya'yı vurur. Bu olay hem Engin Müdürü, hem de ekibi üzüntüye boğuyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 24 Ocak Cuma 20.00'da Kanal D'de!