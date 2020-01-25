Arka Sokaklar 540. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nadya'dan Engin Müdür'ü yıkan haber!

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 31 Ocak Cuma yayınlanacak olan 540. bölümünde Engin Müdür, kaçırılan Nadya'nın vurulmasının şokunu yaşıyor.
Nadya'nın, Kurye'nin peşindeki ekibimize büyük katkıları olmuştu. Engin Müdür ile de duygusal bir yakınlığa girmişti. Bu yüzden Nadya'nın ekipteki değeri büyüktü. Ekip, Hüsnü'yü, Kurye'nin elinden kurtarmak için illegal bir plan yapmıştı. Bu plana göre fidye parasını Nevres'ten alabilmek için kaçma planı tezgahlamışlardı. Nevres'in peşine de Nadya'yı göndermişlerdi. Nevres ise, saklandığı yerden Nadya ve ekibin baskınından önce çıkmış, kayıplara karışmıştı.
Hal böyleyken Nevres'in adamı Abdülbaki, intikam alabilmek için Nadya'yı kaçırır. Engin Müdür ve ekip hemen harekete geçer. Nadya'nın esir tutulduğu mekana operasyon düzenlerler. İki taraf arasında çatışma çıkar. Abdülbaki, zaman kazanabilmek için Nadya'yı vurur. Bu olay hem Engin Müdürü, hem de ekibi üzüntüye boğuyor.
Arka Sokaklar yeni bölümüyle 24 Ocak Cuma 20.00'da Kanal D'de!
24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 539. son bölümünde Zeliş, babası Hüsnü'nün önüne geçerek onu ölümden kurtarıyor; fakat, kendisi vuruluyor.
Kurye'nin, Hüsnü'yü yaralayıp rehin alması ekip arasında bomba etkisi yaratıyor. Özellikle Mesut, o kadar polisin arasından Hüsnü'nün rehin alınmasını kabullenemiyor. Engin Müdür ile bu yüzden araları bozuluyor. Herkes işini gücünü bırakıp Hüsnü'yü kurtarmak için seferber oluyor. Zeliş de, ekipten alamadığı cevapları kendisi bulmaya çalışıyor. Yanına gazeteci süsüyle yaklaşan Kurye'nin adamına güvenerek hatalarına bir yenisini daha ekliyor.
Kurye, Hüsnü'yü bırakmak için 10 Milyon Lira fidye istiyor. Rıza Baba, bu parayı bulabilmek için savcılık makamına gidiyor; fakat, eli boş dönüyor. Aklına Kurye'nin söylediği bir cümle takılıyor. Ekibin elindeki Nevres isimli teröristte bu paranın olduğunu hatırlıyor. İllegal yollara başvurmak zorunda kalan ekibimiz, Mesut yoluyla Nevres ile anlaşma yapıyor. Anlaşma sonrasında parayı ayarlayan ekibimiz Zeliş'i de işin içine katarak bir plan yapıyor. Zeliş, para dolu çanta ile Kurye'nin söylediği mekana geliyor. Ekibimiz de eve yakın yerde mevzilenerek Kurye'yi beklemeye başlıyorlar. Kurye, ekibin tuzağını fark ediyor ve keskin nişancı tüfeği ile ateş ediyor. Zeliş, babasının üzerindeki kırmızı noktayı fark ediyor ve hemen önüne geçiyor. Zeliş, babasını ölümden kurtarıyor; fakat, kendisi vuruluyor.
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