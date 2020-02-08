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Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ve ekibi istifa ediyor! Arka Sokaklar 541. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 08.02.2020 02:56 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 541. son bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Rıza Baba, savcıya verdiği sözü tutamadığından ve yaşanan acı olaylardan sonra meslekten istifa etmeye karar verdi. Arka Sokaklar'ın 542. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde, Rıza Baba'nın aldığı kararın ardından ekip de toplu olarak istifa ediyor. İşte Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ve ekibi istifa ediyor! Arka Sokaklar 541. son bölüm izle

Kanal D'de 14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın son bölümüne Rıza Baba'nın meslekten istifa etmesi damga vurdu. Arka Sokaklar'ın 14 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 542. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Rıza Baba istifa etmeye karar verince ekip de toplu olarak istifa ediyor.

Rıza Baba Nevres yüzünden istifa dilekçesini vermeye karar verir. Bu duruma daha fazla dayanamamaktadır. Ancak ekibin Rıza Baba'yı bırakmaya niyeti yoktur. Mesut önderliğinde herkes istifa dilekçesini verince Rıza Baba şaşkınlık yaşıyor. Peki Rıza Baba ne karar verecek?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 14 Şubat Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 541. son bölümünde Nevres'in, Rıza Babanın planı yüzünden firari durumda olması savcıyı kızdırmıştır. Yakalanmayan Nevres, İstanbul için büyük tehdittir. Rıza Baba da bunu gayet iyi bilmektedir. Sadece Nevres değil, kiralık katil Kurye'nin de yakalanmaması durumu katlanılamaz hale sokar. Bu yüzden ekip gece gündüz demeden bu ikiliyi yakalamaya çalışır. Rıza Baba, Nevres'in son yaptığı bombalı eylem sonrasında istifayı ciddi ciddi düşünmeye başlar. Kendisini bu olayların müsebbibi sayar. İstifa mektubunu yazar ve sümeninin altına koyar. Savcının odasına çağırıp yaşananlardan dolayı fırçalaması ise Rıza Baba'nın istifa kararını netleştirdi.


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