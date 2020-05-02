Arka Sokaklar 550. son bölüm izle! Rıza Baba ve ekibinin koronavirüs önlemleri! Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'de 14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar merakla beklenen 550. bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Arka Sokaklar son bölüme koronavirüs salgını damga vurdu. Arka Sokaklar'da ekip tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili büyük tedbirler aldı. Rıza Baba, yaşanan salgın yüzünden evden başlattığı koronavirüs önlemlerini şubeye de taşıdı.

HÜSNÜ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Arka Sokaklar 550. bölümde Hüsnü, yoğun bir soğuk algınlığı atakları geçirince Çoban ailesinin fertleri ve emniyetteki ekip arkadaşları onun bu hallerinden dolayı koronavirüse yakalandığını düşündüler.

Koronavirüs salgını yüzünden kimse Hüsnü Çoban'a yaklaşmazken Rıza Baba onu eve göndermeyi başardı. Hüsnü evde dinlendiği sırada Çoban ailesi ondan uzak durmaya gayret ettiler. Ertesi gün Hüsnü hiç bir şey olmamış gibi sağlıklı bir şekilde kalktı.

ARKA SOKAKLAR 551. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 551. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Tekin şok olduğu bir olay yaşıyor. Ekip ise kovalamacaya devam ediyor. Arka Sokaklar yeni bölümüyle 8 Mayıs Cuma 20.15'te Kanal D'de yayınlanacak.