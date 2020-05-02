Arka Sokaklar 550. son bölüm izle! Rıza Baba ve ekibinin koronavirüs önlemleri! Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'de 14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar merakla beklenen 550. bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Arka Sokaklar son bölüme koronavirüs salgını damga vurdu. Arka Sokaklar'da ekip tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili büyük tedbirler aldı. Rıza Baba, yaşanan salgın yüzünden evden başlattığı koronavirüs önlemlerini şubeye de taşıdı.
Arka Sokaklar 550. bölümde Hüsnü, yoğun bir soğuk algınlığı atakları geçirince Çoban ailesinin fertleri ve emniyetteki ekip arkadaşları onun bu hallerinden dolayı koronavirüse yakalandığını düşündüler.
Koronavirüs salgını yüzünden kimse Hüsnü Çoban'a yaklaşmazken Rıza Baba onu eve göndermeyi başardı. Hüsnü evde dinlendiği sırada Çoban ailesi ondan uzak durmaya gayret ettiler. Ertesi gün Hüsnü hiç bir şey olmamış gibi sağlıklı bir şekilde kalktı.
Arka Sokaklar 551. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Tekin şok olduğu bir olay yaşıyor. Ekip ise kovalamacaya devam ediyor. Arka Sokaklar yeni bölümüyle 8 Mayıs Cuma 20.15'te Kanal D'de yayınlanacak.
Ekip, Kadri tehlikesinden kurtulmadıklarının bilincindedir ve bir an önce Kadri’yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istemektedir. Aslı’sız kalan İlyas, Erkan’ı arar ve yardım ister. Erkan da İlyas’a yardım etme karşılığı Nedim’i öldürmesini ister. İlyas mecburen kabul eder. Nedim’in hayatı büyük tehlikededir.
Cemre, annesi Ayten, babası Nusret ve köpekleri Süt ile pikniğe gitmek üzere yola koyulurlar. Cemre’nin okul arkadaşları ve aileleri ile buluşmak adına Gazinin Yeri’ne giderler.
Aileler kısa bir yürüyüşe çıkar ve döndüklerinde Cemre kaybolur. Baba Nusret, Mazlum’u suçlamaktadır. Ekip Mazlum’u sorgular ama onun suçsuz olduğunu düşünmektedirler. Etrafta gezinen siyah minibüs tespit edilmiştir. Aracı kimin olduğunu bulmaya çalışırlar. Eş zamanlı olarak aracı terk edilmiş olarak bulan Bekçi Rafet ekibe haber verir. Arka koltukta Sami isimli adam uyumaktadır. Araç incelemeye alınır. Sami de sorguya alınır. Sami yetişkin biridir ancak sorgulandıkça akıl yaşının 7-8 yaşa sahip olduğu anlaşılır. Ekip kayıp kız Ceren’i sağ olarak bulmanın peşine düşer. Bu olay fazlasıyla ilginçtir ve her adım attıklarında farklı bir olayla karşılaşırlar.
Nükhet sorguya alınır. Sonrasında savcılığa sevk edilir. Cemal’i tahrik edip oğlunu öldürdüğünü itiraf ettirmeye çalışır. Cemal artık dayanamaz ve kadına gereken cevabı verir.
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