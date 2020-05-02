MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar 550. son bölüm izle! Rıza Baba ve ekibinin koronavirüs önlemleri! Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar 550. son bölüm izle! Rıza Baba ve ekibinin koronavirüs önlemleri! Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 02.05.2020 02:36 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, koronavirüs salgını nedeniyle ekranlara ara vermişti. Sevilen dizi 1 Mayıs Cuma akşamı 550. bölümüyle ekranlara döndü. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Rıza Baba salgın nedeniyle ekip içinde önlemler aldı. Hastalanan Hüsnü Çoban'ın ise koronavirüse yakalandığını sanılınca ortalık karıştı. Arka Sokaklar'ın 551. yeni bölümünden de fragman yayınlandı.

Kanal D'de 14 sezondur ekranlarda olan Arka Sokaklar merakla beklenen 550. bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Arka Sokaklar son bölüme koronavirüs salgını damga vurdu. Arka Sokaklar'da ekip tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili büyük tedbirler aldı. Rıza Baba, yaşanan salgın yüzünden evden başlattığı koronavirüs önlemlerini şubeye de taşıdı.

HÜSNÜ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Arka Sokaklar 550. bölümde Hüsnü, yoğun bir soğuk algınlığı atakları geçirince Çoban ailesinin fertleri ve emniyetteki ekip arkadaşları onun bu hallerinden dolayı koronavirüse yakalandığını düşündüler.

Koronavirüs salgını yüzünden kimse Hüsnü Çoban'a yaklaşmazken Rıza Baba onu eve göndermeyi başardı. Hüsnü evde dinlendiği sırada Çoban ailesi ondan uzak durmaya gayret ettiler. Ertesi gün Hüsnü hiç bir şey olmamış gibi sağlıklı bir şekilde kalktı.

ARKA SOKAKLAR 551. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 551. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Tekin şok olduğu bir olay yaşıyor. Ekip ise kovalamacaya devam ediyor. Arka Sokaklar yeni bölümüyle 8 Mayıs Cuma 20.15'te Kanal D'de yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip, Kadri tehlikesinden kurtulmadıklarının bilincindedir ve bir an önce Kadri’yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istemektedir. Aslı’sız kalan İlyas, Erkan’ı arar ve yardım ister. Erkan da İlyas’a yardım etme karşılığı Nedim’i öldürmesini ister. İlyas mecburen kabul eder. Nedim’in hayatı büyük tehlikededir.

5e96bb5c44539525d0769b3b

Cemre, annesi Ayten, babası Nusret ve köpekleri Süt ile pikniğe gitmek üzere yola koyulurlar. Cemre’nin okul arkadaşları ve aileleri ile buluşmak adına Gazinin Yeri’ne giderler.

5e96bb5c44539525d0769b37

Aileler kısa bir yürüyüşe çıkar ve döndüklerinde Cemre kaybolur. Baba Nusret, Mazlum’u suçlamaktadır. Ekip Mazlum’u sorgular ama onun suçsuz olduğunu düşünmektedirler. Etrafta gezinen siyah minibüs tespit edilmiştir. Aracı kimin olduğunu bulmaya çalışırlar. Eş zamanlı olarak aracı terk edilmiş olarak bulan Bekçi Rafet ekibe haber verir. Arka koltukta Sami isimli adam uyumaktadır. Araç incelemeye alınır. Sami de sorguya alınır. Sami yetişkin biridir ancak sorgulandıkça akıl yaşının 7-8 yaşa sahip olduğu anlaşılır. Ekip kayıp kız Ceren’i sağ olarak bulmanın peşine düşer. Bu olay fazlasıyla ilginçtir ve her adım attıklarında farklı bir olayla karşılaşırlar.

5e96bb5c44539525d0769b46
Nükhet sorguya alınır. Sonrasında savcılığa sevk edilir. Cemal’i tahrik edip oğlunu öldürdüğünü itiraf ettirmeye çalışır. Cemal artık dayanamaz ve kadına gereken cevabı verir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
Babil yeni bölüm ne zaman?Babil yeni bölüm ne zaman?
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar 551. Bölüm Fragmanı, Arka Sokaklar, arka sokaklar 550. son bölüm izle, arka sokaklar fragman,

En Çok Okunan Haberler

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Burası koronavirüsün merkezi! Okullarla ilgili flaş karar

Burası koronavirüsün merkezi! Okullarla ilgili flaş karar

Koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca paylaştı

Koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca paylaştı

Macron uyardı: Normal yaşama dönüş olmayacak!

Macron uyardı: Normal yaşama dönüş olmayacak!

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

Sakarya'da kuş gribi şüphesi! 700 bin tavuk telef oldu

Sakarya'da kuş gribi şüphesi! 700 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

Aşk 101’in Osman’ı Selahattin Paşalı kimdir?

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

La Casa De Papel ekibinin coşkuyla eğlendiği görüntüler ortaya

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hilal Altınbilek'ten Bir Zamanlar Çukurova açıklaması! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümler ne zaman?

Hilal Altınbilek'ten Bir Zamanlar Çukurova açıklaması!

İçerde dizisi ne zaman yayınlanacak? İçerde tekrar bölümleri ile ekranda!

İçerde dizisi ekrana geri dönüyor!

Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Babil neden yok? Star TV 1 Mayıs Cuma yayın akışı

Babil yeni bölüm ne zaman?

Bay Yanlış dizisinin kadrosu açıklandı! İşte Can Yaman'ın partneri

Yeni dizisinin kadrosu açıklandı! İşte partneri

RTÜK'ten Yasin ve Barış kavgasına ceza geldi!

RTÜK affetmedi! 'Ahlak sınırlarını aştı'

RTÜK istedi; Netflix Designated Survivor'ın bir bölümünü kaldırdı

RTÜK istedi; Netflix o bölümü kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.