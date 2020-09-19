Arka Sokaklar 558. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler?

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 15. sezon ve 557. yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Arka Sokaklar'ın 25 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 558. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Mesut, uyuşturucu şebekesini çökertmek için "Beyto" kimliğine tekrar bürünür. Yaptıkları "Beyto planı" ile uyuşturucu şebekesinin başındaki patronun dikkatini çekmek isteyen ekibimiz bunu başarır. Adım adım patrona yaklaşan ekip sürpriz bir durumla karşı karşıya kalır.

Bu sırada Selin ve Mesut, ellerindeki başka suç dosyası ile uğraşmaktadırlar. Peşinde oldukları durum bir çıkmaza girer. Adamlar kızı kaçırdıkları sırada yetişen Selin ve Mesut ikinci adamı fark etmezler. Mesut, avcıyken av durumuna düşer.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar'ın 557. bölümde ekip, büyük miktarda uyuşturucunun olduğu sevkiyata operasyon düzenledi.

Özcan Şanver isimli uyuşturucu baronunu takibe alan ekibimiz yurt dışından yüklü miktarda uyuşturucunun yurda gireceğini öğreniyor. Takipler sonucunda Polat Yüce isimli adamın bu sevkiyatta önemli bir rol oynadığı ortaya çıkıyor. Mesut, aracı olacak olan kişinin bulunduğu depoya gizli görevle giderek sevkiyat yerini ve zamanını öğrenmeye çalışıyor. Ufak bir hatası onu ele verince polis olduğu ortaya çıkıyor.