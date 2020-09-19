Arka Sokaklar 558. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler?

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 15. sezon ve 557. yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Arka Sokaklar'ın 25 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 558. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Mesut, uyuşturucu şebekesini çökertmek için "Beyto" kimliğine tekrar bürünür. Yaptıkları "Beyto planı" ile uyuşturucu şebekesinin başındaki patronun dikkatini çekmek isteyen ekibimiz bunu başarır. Adım adım patrona yaklaşan ekip sürpriz bir durumla karşı karşıya kalır.
Bu sırada Selin ve Mesut, ellerindeki başka suç dosyası ile uğraşmaktadırlar. Peşinde oldukları durum bir çıkmaza girer. Adamlar kızı kaçırdıkları sırada yetişen Selin ve Mesut ikinci adamı fark etmezler. Mesut, avcıyken av durumuna düşer.
Arka Sokaklar'ın 557. bölümde ekip, büyük miktarda uyuşturucunun olduğu sevkiyata operasyon düzenledi.
Özcan Şanver isimli uyuşturucu baronunu takibe alan ekibimiz yurt dışından yüklü miktarda uyuşturucunun yurda gireceğini öğreniyor. Takipler sonucunda Polat Yüce isimli adamın bu sevkiyatta önemli bir rol oynadığı ortaya çıkıyor. Mesut, aracı olacak olan kişinin bulunduğu depoya gizli görevle giderek sevkiyat yerini ve zamanını öğrenmeye çalışıyor. Ufak bir hatası onu ele verince polis olduğu ortaya çıkıyor.
Hüsnü'nün erken müdahalesi ile Mesut kurtuluyor ve adam yakalanıyor. Adamdan gerekli bilgiler alındıktan sonra operasyonun startı veriliyor. Uyuşturucunun olduğu tekne limana yaklaşınca operasyon başlıyor. Uyuşturucu Baronu Özcan'ı da yakalamak isteyen ekibimiz onun kaçtığını öğreniyor; fakat, uyuşturucunun hepsine el koymayı başarıyor.
Arka sokaklar oyuncu kadrosunda; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, İlker İnanoğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna bu sezon 3 yeni oyuncu daha dahil oldu.
Arka Sokaklar dizisi yeni sezonunda polis Sinem karakteri ile Gizem Terzi, uluslararası bir çetenin reisini olan Hakan Uygun ve avukat Başak karakterini canlandıracak olan Perihan Ünlücan kadroya dahil oldu.
Gizem Terzi, 14 Nisan 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuk eğitimi alan Terzi, “Güllerin Savaşı” dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı.
2017 yapımı “İlk Öpücük” filmi ile beyaz perdeye adım atan Gizem Terzi ayrıca, “Kaçak Gelinler”, “Benim Adım Gültepe”, “Sir-Ayet”, “Bir Deli Sevda”, “Ankara'nın Dikmen’i” gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.
İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Ünlücan, lise eğitiminden sonra Kocaeli Üniversitesi’nde fizik üzerine bir eğitim aldı. Katıldığı bir konser ile birlikte oyunculuğa adım atan Perihan Gönül, kamera karşına ilk kez Kış Masalı isimli dizi ile geçen Perihan Ünlücan, günümüzde ise Hatırla Gönül isimli dizide rol almaktadır. Genç oyuncu 2010’da yapımcı Tolga Erener ile evlendi.
2009’da Kış Masalı isimli dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Genç oyuncu 2015 yılında ise Hatırla Gönül isimli dizide yer aldı.
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