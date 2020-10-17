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Arka Sokaklar 562. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mesut'un oğlu Tunç ölüyor mu? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

17.10.2020 01:26 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de 15. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin 562. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Özcan, Mesut'tan almak istediği intikamı oğlu ile halletmek istiyor. Bu yüzden kara planını harekete geçiriyor. Mesut ise oğlunu kurtarabilmek için harekete geçiyor. Peki Arka Sokaklar'da Tunç'a ne olacak? Mesut'un oğlu Tunç öldü mü? İşte Arka Sokaklar 562. yeni bölüm fragmanı.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 16 Ekim Cuma akşamı 561. yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 23 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 562. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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ÖZCAN'IN ELİNDEKİ TUNÇ YAŞIYOR MU?

Arka Sokaklar yeni bölümde Tunç'un koğuşundan aradığı Mesut, oğlunu kurtarabilmek için hızlı hareket eder. Cezaevine ulaştığında gördüğü manzara kendisini yıkar. Oğlu ölümle pençeleşmektedir. Tunç hemen hastaneye kaldırılır. Mesut'un tek dileği vardır; o da, oğlu Tunç'un yaşamasıdır. Özcan ikinci plandadır. Tunç yaşayacak mı? Özcan, Mesut'tan intikamını alabildi mi? Mesut-Özcan arasındaki zıtlaşma nasıl bitecek?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut - Tunç'u cezaevinden kurtarabilmek için yollar arıyor. Gözlerini intikam bürüyen Özcan, Mesut'a acı çektirmek için Tunç'u kendi cezaevine naklettirmeyi başarır. İçerideki adamlarıyla Tunç'u sürekli olarak rahatsız eder. Mesut, Özcan'ın oğlu Tunç'u kullanmasına çok öfkelenir. Bir taraftan da tutuksuz yargılanması için yollar aramaktadır. Özcan'ın, Tunç'u rahat bırakmayacağını bilmektedir.

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Ekip, Özcan'ın cezaevi dışında bir adamı olduğunu öğrenir. Coşkun kod adlı bu adam eski bir polistir. Uyuşturucu trafiğini artık o yönetmektedir. Ekibimiz ona ulaşırsa Özcan ile ilgili deliller elde edilebileceğini bilmektedir. Özellikle de Tunç'u aklayacak olan Kazım olayı ile ilgili deliller.

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Bu yüzden Coşkun'u bulmak için harekete geçen ekibimiz sıkıntılı bir sürecin içine girer. Zaman geçtikçe Tunç daha büyük birt tehlike altındadır. Bunu bilen Mesut, ekipten bağımsız harekete geçer ve Coşkun'u yakalar. Sonrasında ise, Özcan'dan aldığı telefonla büyük şok yaşar.

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