Arka Sokaklar 562. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mesut'un oğlu Tunç ölüyor mu? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 16 Ekim Cuma akşamı 561. yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 23 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 562. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ÖZCAN'IN ELİNDEKİ TUNÇ YAŞIYOR MU?

Arka Sokaklar yeni bölümde Tunç'un koğuşundan aradığı Mesut, oğlunu kurtarabilmek için hızlı hareket eder. Cezaevine ulaştığında gördüğü manzara kendisini yıkar. Oğlu ölümle pençeleşmektedir. Tunç hemen hastaneye kaldırılır. Mesut'un tek dileği vardır; o da, oğlu Tunç'un yaşamasıdır. Özcan ikinci plandadır. Tunç yaşayacak mı? Özcan, Mesut'tan intikamını alabildi mi? Mesut-Özcan arasındaki zıtlaşma nasıl bitecek?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut - Tunç'u cezaevinden kurtarabilmek için yollar arıyor. Gözlerini intikam bürüyen Özcan, Mesut'a acı çektirmek için Tunç'u kendi cezaevine naklettirmeyi başarır. İçerideki adamlarıyla Tunç'u sürekli olarak rahatsız eder. Mesut, Özcan'ın oğlu Tunç'u kullanmasına çok öfkelenir. Bir taraftan da tutuksuz yargılanması için yollar aramaktadır. Özcan'ın, Tunç'u rahat bırakmayacağını bilmektedir.