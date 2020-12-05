Arka Sokaklar 569. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'dan Mesut'a şok sözler! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 4 Aralık Cuma akşamı 568. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 11 Aralık Cuma ekrana gelecek olan 569. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümünde ekip, Servan'ın ölümcül hamlesi ile büyük şaşkınlık yaşadı.

Servan, ekip hakkında kişi kişi bilgiler almaktadır. Yapacağı yıkıcı eylemlerin planını yapmaktadır.

Bu durumu da Rıza Babaya gönderdiği not ile açıklığa kavuşturur. Notta Rıza Babanın yeni evinin yerini öğrendiği yazılıdır.

Diğerlerinin de peşine adamlarını salar. Ekip, Servan'ın adamlarından birini yakalayarak saklanabileceği olası bir mekana baskın yapar. Hakan bu baskın sırasında çıkan çatışmada vurulur. Çelik yelek sayesinde ucuz atlatır.

Burada yakaladıkları Servan'ın sağ kolu bombalı bir eylemden ve yerinden bahseder. Ekip hemen olay yerine gider. Örgüt elemanı genç elinde fünye ile beklemektedir. Tam patlatacağı sırada Mesut onu vurur. Gencin üzerinden bomba çıkmayınca Mesut'a yasal yollar gözükür. Servan en büyük hamlesini ise, Engin Müdüre yapar.