MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar 569. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'dan Mesut'a şok sözler! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Arka Sokaklar 569. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba'dan Mesut'a şok sözler! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

05.12.2020 02:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de 15. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar'ın 569. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde ekip, Başak'ı kaçıran Servan'ın peşine düşüyor. Başak'ı kaçıran Servan, başta Engin olmak üzere tüm ekibi peşinden sürüklemektir. Başak için endişelenen Engin Servan'ı yakalamak için ant içer. Öte yandan sorunları devam eden Mesut'a Rıza Baba sert uyarı yapıyor. Rıza Baba'nın "Senin bu halinle ekibe ve kimseye faydan yok" sözleri Mesut'u yıkıyor.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 4 Aralık Cuma akşamı 568. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 11 Aralık Cuma ekrana gelecek olan 569. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

5fc7939ce226011cac6a14de

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümünde ekip, Servan'ın ölümcül hamlesi ile büyük şaşkınlık yaşadı.

5fc7939ce226011cac6a14c9

Servan, ekip hakkında kişi kişi bilgiler almaktadır. Yapacağı yıkıcı eylemlerin planını yapmaktadır.

Çukur 106. yeni bölümde İdris Koçovalı ve Paşa sürprizi! Ercan Kesal yeniden Çukur'daÇukur 106. yeni bölümde İdris Koçovalı ve Paşa sürprizi! Ercan Kesal yeniden Çukur'da

Bu durumu da Rıza Babaya gönderdiği not ile açıklığa kavuşturur. Notta Rıza Babanın yeni evinin yerini öğrendiği yazılıdır.

5fc7939ce226011cac6a14cb

Diğerlerinin de peşine adamlarını salar. Ekip, Servan'ın adamlarından birini yakalayarak saklanabileceği olası bir mekana baskın yapar. Hakan bu baskın sırasında çıkan çatışmada vurulur. Çelik yelek sayesinde ucuz atlatır.

5fc7939ce226011cac6a14cf

Burada yakaladıkları Servan'ın sağ kolu bombalı bir eylemden ve yerinden bahseder. Ekip hemen olay yerine gider. Örgüt elemanı genç elinde fünye ile beklemektedir. Tam patlatacağı sırada Mesut onu vurur. Gencin üzerinden bomba çıkmayınca Mesut'a yasal yollar gözükür. Servan en büyük hamlesini ise, Engin Müdüre yapar.

5fc7939ce226011cac6a14d1
Nişanlısı Başak'ı kaçırarak infaz edeceğini söylediği bir görüntülü arama yapar. Engin, kafasına silah dayanmış nişanlısını görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bir el silah sesi ile de elinde telefon dona kalır.

5fc7939ce226011cac6a14d6

5fc7939ce226011cac6a14d8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya veda mı ediyor?Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya veda mı ediyor?
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

İlginizi Çekebilir

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Diğer Haberler

Hercai dizisinde flaş veda! Hercai'nin Sultan'ı Gülçin Santırcıoğlu diziden ayrılıyor mu?

Hercai dizisinde flaş veda! Hercai'nin Sultan'ı Gülçin Santırcıoğlu diziden ayrılıyor mu?

Kırmızı Oda 14. son bölüme Burcu Biricik, Boncuk karakteriyle damga vurdu! Kırmızı Oda sosyal medyada gündem oldu

Güzel oyuncu Kırmızı Oda'ya damga vurdu! Yeni rolüyle şaşırttı

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılacak mı?

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya veda mı ediyor?

Masumlar Apartmanı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çöp evde yangın çıkaran Gülben'e ne olacak?

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan sahne! Yaptığıyla şoke ediyor

Çukur 106. yeni bölümde İdris Koçovalı ve Paşa sürprizi! Ercan Kesal yeniden Çukur'da

Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri döndü

Tövbeler Olsun dizisine flaş transfer! Gaye Turgut Evin hangi rolde oynayacak?

Başarılı oyuncu Gaye Turgut Evin'in yeni dizisi belli oldu. 1 / 6 Gaye Turgut Evin hangi diziyle ekrana dönüyor? - Sayfa:2

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.