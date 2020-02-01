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Arka Sokaklar'a Engin ve Nadya'nın öpüşme sahnesi damga vurdu! Arka Sokaklar 541. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 01.02.2020 03:19 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 540. son bölümüyle ekranlara geldi. Arka Sokaklar son bölümde, Engin ve Nadya, birbirlerine olan aşklarını öpücükle perçinlediler. Ancak finalde ise Nadya, Abdülbaki tarafından vuruldu. Ameliyata alınan Nadya'ya ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Arka Sokaklar'ın 541. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranda olan Arka Sokaklar'ın 540. son bölümüne, Rıza Baba'nın ekibinden Engin'in, Nadya ile olan aşkı damga vurdu. Almanya'daki görevine geri çağrılan Nadya, İstanbul'daki son zamanlarını Engin ile birlikte geçirmek istedi. Nadya ve Engin, odaya çıktıkları sırada asansörde öpüştü. Arka Sokaklar'ın 541. yeni bölümünden yayınlanan ilk fragmanda ise ekip, Nevres'i yakalamak için operasyon düzenliyor.

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NADYA VURULDU!

Arka Sokaklar'ın 540. son bölüm finalinde ise Nadya, Abdülbaki tarafından vuruldu. Nadya, alışveriş için İstanbul sokaklarında olduğu sırada yanına yaklaşan Abdülbaki sırtına silahını dayadı. Amacı, Mesut'un bulunduğu gizli evin adresini öğrenmek olan Abdülbaki, Nadya'nı kaçırdı ve eski bir mekana götürdü. Nadya ise o anlarda Engin'i aradı. İşkence yaparak Mesut'un yerini öğrenmeye çalışan Abdülbaki, karşısında Rıza Baba ve ekibini buldu. Çatışma sırasında ise Abdülbaki, Nadya'yı vurdu ve kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve Nadya ise Arka Sokaklar'ın yeni bölümde hayata dönüyor.

ARKA SOKAKLAR 541. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar'ın 7 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek olan 541. yeni bölümünde ise, Rıza Baba ve ekibi Nevres'in peşine düşüyor.

Nevres ve Kurye, ekibin başına iş açmaya devam etmektedir. Nevres, eşi ve çocuğunu kaybettikten sonra eski terörist günlerine döner. Bombalı eylem hazırlığıyla İstanbul'a ders verme çabasına girer. Ekibimiz, bu eylemi öğrendikten sonra canlı bombayı etkisiz hale getirir. Nevres'in uyuyan terör hücrelerini harekete geçirdiğini öğrenen ekibimiz başka bir eylem olmaması için Nevres'in saklandığı villayı kuşatma altına alır. Şiddetli bir çatışmanın ardından villaya girmeyi başaran ekip üyelerinden bir tanesi Nevres'in kurduğu tuzağa doğru gider.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 7 Şubat Cuma 20.00'da Kanal D'de!

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