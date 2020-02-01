Arka Sokaklar'a Engin ve Nadya'nın öpüşme sahnesi damga vurdu! Arka Sokaklar 541. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D'de 14. sezonuyla ekranda olan Arka Sokaklar'ın 540. son bölümüne, Rıza Baba'nın ekibinden Engin'in, Nadya ile olan aşkı damga vurdu. Almanya'daki görevine geri çağrılan Nadya, İstanbul'daki son zamanlarını Engin ile birlikte geçirmek istedi. Nadya ve Engin, odaya çıktıkları sırada asansörde öpüştü. Arka Sokaklar'ın 541. yeni bölümünden yayınlanan ilk fragmanda ise ekip, Nevres'i yakalamak için operasyon düzenliyor.

NADYA VURULDU!

Arka Sokaklar'ın 540. son bölüm finalinde ise Nadya, Abdülbaki tarafından vuruldu. Nadya, alışveriş için İstanbul sokaklarında olduğu sırada yanına yaklaşan Abdülbaki sırtına silahını dayadı. Amacı, Mesut'un bulunduğu gizli evin adresini öğrenmek olan Abdülbaki, Nadya'nı kaçırdı ve eski bir mekana götürdü. Nadya ise o anlarda Engin'i aradı. İşkence yaparak Mesut'un yerini öğrenmeye çalışan Abdülbaki, karşısında Rıza Baba ve ekibini buldu. Çatışma sırasında ise Abdülbaki, Nadya'yı vurdu ve kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve Nadya ise Arka Sokaklar'ın yeni bölümde hayata dönüyor.