Arka Sokaklar’a iki yeni oyuncu

Kanal D’nin; yapımını Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi 'Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna yeni oyuncular katıldı.

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan oyunculardan Elif Çelikcan tuttuğunu koparan avukat Müge karakterine hayat verirken, Ferdi Alver ise hayata sıfırdan başlayıp, teknoloji bilişim sektöründe basamakları hızla tırmanan zengin genç iş adamı Asaf karakterine hayat verecek.



