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Arka Sokaklar’a iki yeni oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 20.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı. Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği diziye Elif Çelikcan ve Ferdi Alver dahil oldu.

Arka Sokaklar’a iki yeni oyuncu

Kanal D’nin; yapımını Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi 'Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna yeni oyuncular katıldı.

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Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan oyunculardan Elif Çelikcan tuttuğunu koparan avukat Müge karakterine hayat verirken, Ferdi Alver ise hayata sıfırdan başlayıp, teknoloji bilişim sektöründe basamakları hızla tırmanan zengin genç iş adamı Asaf karakterine hayat verecek.


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Arka Sokaklar arka sokaklar 510. yeni bölüm fragmanı Elif Çelikcan

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