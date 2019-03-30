Arka Sokaklar'da Asaf Engin Müdür ve Ali'yi vurdu mu? Arka Sokaklar 511. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'ın 29 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan 511. yeni bölümünde Engin Müdür ve Ali, azılı suçlu Asaf'ın eline düştü Asaf, yatında genç bir kızı öldürdükten sonra devreye avukatı girer. Avukat, olaydan yırtması için olay sırasında rehabilitasyon merkezinde yattığı ile ilgili bir ifade verir. Merkezi de parayla ayarlayan Asaf sahte belgelerle olayın üstünü örter. Suçu da yatın kaptanı üstlenir. Rıza Baba ve Engin Müdür bu durumdan şüphelenir.
Başka merkezde tedavi olan Mesut, Asaf'ın yattığı yere naklettirilir. Mesut, Asaf'la yakınlaşmaya başlar. Asaf'ın oynadığını öğrendikten sonra bu bilgiyi ekiple paylaşır. Sıra Asaf'ı yakalamaya gelir. Tedavi merkezinden çıktığı sırada Engin Müdür peşine düşer. Asaf onu pusuya düşürür ve yakalar. Ali ise, bir başka olayın Asaf'la olan bağlantısı yüzünden eline düşer. Asaf, ekibe bir video gönderdi. Videoda Engin Müdür ve Ali'yi öldüreceğini söyledi.
ARKA SOKAKLAR 512. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arka Sokaklar dizisinin 5 Nisan Cuma ekrana gelecek olan 512. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Suç şebekesinin lideri Asaf, yanında çalıştırdığı genç kızı öldürmüş ve suçu yatının kaptanına atmıştır. Avukatı da, olay olduğu sırada onu özel bir klinikte yattığını söylemiş ve ekibimizi inandırmaya çalışmıştı. Rıza Baba ve Engin Müdür olayın farklı bir boyutu olduğunu düşünürler ve Mesut'u, Asaf'ın hareketlerini kontrol etmesi için onun yattığı kliniğe yerleştirirler. Mesut, yavaş yavaş Asaf'la yakınlaşmaya başlar. Bir gece onunla birlikte dışarı çıktığında Asaf'tan daha büyük bir patronun ismine ulaşır. Asaf için çember giderek daralmaya başlar; fakat, bir anlık gafleti lehine çevirir ve Engin Müdür ile Ali'yi eline geçirmeyi başarır. Ekibe de onların elleri bağlı durumdaki videosunu gönderir. Asaf, onlar üzerinden kendisini kurtarmaya çalışır. Engin Müdür ve Ali'nin hayatları tehlikededir.
Ekip, savaştan kaçan ve Haşim isimli biri tarafından kullanılan genç yaştaki çocukların yaptığı haraç, adam öldürme olayının izini sürer. Bu sırada Urfa'dan gelen Başkomiser Sırrı da olayın içine girer. Sırrı, uzun süredir bu dosyanın peşinde olduğundan ekibe yardım eder. Ekip ve Sırrı çocukların peşine düşerler. Sırrı, yakalanan bir çocuğu ekibin önünde gözünü kırpmadan öldürür. Ekibin, şaşkınlığından yararlanan Sırrı, öğrendiği bilgi ile Haşim'in bulunduğu eve doğru hareket eder. Durumundan şüphe eden Bahar da onunla birlikte mekana gider. Sırrı'nın herkesten gizlediği durum böylelikle açığa çıkar.
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