Arka Sokaklar'da Asaf Engin Müdür ve Ali'yi vurdu mu? Arka Sokaklar 511. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'ın 29 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan 511. yeni bölümünde Engin Müdür ve Ali, azılı suçlu Asaf'ın eline düştü Asaf, yatında genç bir kızı öldürdükten sonra devreye avukatı girer. Avukat, olaydan yırtması için olay sırasında rehabilitasyon merkezinde yattığı ile ilgili bir ifade verir. Merkezi de parayla ayarlayan Asaf sahte belgelerle olayın üstünü örter. Suçu da yatın kaptanı üstlenir. Rıza Baba ve Engin Müdür bu durumdan şüphelenir.

Başka merkezde tedavi olan Mesut, Asaf'ın yattığı yere naklettirilir. Mesut, Asaf'la yakınlaşmaya başlar. Asaf'ın oynadığını öğrendikten sonra bu bilgiyi ekiple paylaşır. Sıra Asaf'ı yakalamaya gelir. Tedavi merkezinden çıktığı sırada Engin Müdür peşine düşer. Asaf onu pusuya düşürür ve yakalar. Ali ise, bir başka olayın Asaf'la olan bağlantısı yüzünden eline düşer. Asaf, ekibe bir video gönderdi. Videoda Engin Müdür ve Ali'yi öldüreceğini söyledi.

ARKA SOKAKLAR 512. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar dizisinin 5 Nisan Cuma ekrana gelecek olan 512. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.