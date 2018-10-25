MAGAZİN

Arka Sokaklar'da Engin Müdür geliyor! İlker İnanoğlu yeniden Arka Sokaklar'da

DİZİ HABERLERİ  | 25.10.2018 23:33 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu Arka Sokaklar dizisine geri dönüyor. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun oğlı İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Engin Amir rolüyle yeniden seyirci karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar'da Engin Müdür geliyor! İlker İnanoğlu yeniden Arka Sokaklar'da

Kanal D’nin, yapımı Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın kadrosuna başarılı oyuncu İlker İnanoğlu yeniden dahil oluyor.

Dizinin 02 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan İnanoğlu hikayeye "Engin Müdür" olarak geri dönecek. Öncelikli görevi; zor günlerden geçen ekibi bir arada ve ayakta tutmak olacak.

arka

'İNSAN SEVDİĞİ ŞEYDEN FAZLA UZAK KALAMIYOR'
İnanoğlu, "İnsan sevdiği şeyden fazla uzak kalamıyor. Çok özlediğim oyuncu arkadaşlarım ve set ekibimizle sonunda kucaklaştım, bıraktığımız yerden tekrar başladık. Yuvaya dönmek muhteşem bir duygu" dedi.

arka 2

Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Koca Koca Yalanlar dizisi bitiyor mu? İşte Koca Koca Yalanlar final bölüm tarihi ve fragmanıKoca Koca Yalanlar dizisi bitiyor mu? İşte Koca Koca Yalanlar final bölüm tarihi ve fragmanı
Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İlker İnanoğlu Arka Sokaklar engin müdür

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Beşiktaş Avrupa'da dağıldı!

Beşiktaş Avrupa'da dağıldı!

Murat Gezici, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Murat Gezici, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Bin 500 Türk, Leros Adası'nda mahsur kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ortalığı ateşe verdi! Bir Zamanlar Çukurova 7. son bölüm final sahnesi izle

Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ortalığı ateşe verdi! Bir Zamanlar Çukurova 7. son bölüm final sahnesi izle

Avlu 17. son bölümde Jale öldü mü? Avlu dizisi Jale rolünde Şeyla Halis kimdir?

Avlu 17. son bölümde Jale öldü mü? Avlu dizisi Jale rolünde Şeyla Halis kimdir?

Bizim Hikaye dizisine Tülay'ın yeni imajı damga vurdu! Nesrin Cavadzade kimdir?

Bizim Hikaye dizisine Tülay'ın yeni imajı damga vurdu! Nesrin Cavadzade kimdir?

Bizim Hikaye dizisinde Barış ve Filiz'in ateşli öpüşme sahnesi! Bizim Hikaye 44. son bölüm final sahnesi izle

Bizim Hikaye dizisinde Barış ve Filiz'in ateşli öpüşme sahnesi! Bizim Hikaye 44. son bölüm final sahnesi izle

Muhteşem İkili dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte Muhteşem İkili 1. bölüm fragmanı

Muhteşem İkili dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte Muhteşem İkili 1. bölüm fragmanı

Koca Koca Yalanlar dizisi bitiyor mu? İşte Koca Koca Yalanlar final bölüm tarihi ve fragmanı

Koca Koca Yalanlar dizisi bitiyor mu? İşte Koca Koca Yalanlar final bölüm tarihi ve fragmanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.