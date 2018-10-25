Arka Sokaklar'da Engin Müdür geliyor! İlker İnanoğlu yeniden Arka Sokaklar'da

Kanal D’nin, yapımı Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın kadrosuna başarılı oyuncu İlker İnanoğlu yeniden dahil oluyor.

Dizinin 02 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan İnanoğlu hikayeye "Engin Müdür" olarak geri dönecek. Öncelikli görevi; zor günlerden geçen ekibi bir arada ve ayakta tutmak olacak.

'İNSAN SEVDİĞİ ŞEYDEN FAZLA UZAK KALAMIYOR'

İnanoğlu, "İnsan sevdiği şeyden fazla uzak kalamıyor. Çok özlediğim oyuncu arkadaşlarım ve set ekibimizle sonunda kucaklaştım, bıraktığımız yerden tekrar başladık. Yuvaya dönmek muhteşem bir duygu" dedi.

Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

