Arka Sokaklar'da gizli görev açığa çıkıyor! Arka Sokaklar 519. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 519. bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı ekranda olacak. Yeni bölümde Bahar, gizli görevde açığa çıkıyor. Uyuşturucuyu satın alan adam, ödemeyi genellikle kadınlarla yaptığından operasyon planı da bunun üzerine kurulur. Bahar ve adam, şebekenin başındaki patronun yanına gider. Operasyon sorunsuz ilerlediği sırada patron Bahar'ın polis olduğunu anlar. Bahar vakit geçirmeden çantasından çıkardığı silahı patrona doğrultur. Bu sırada arkasından yakalaşan adamı fark edemez. Adam Bahar'ın kafasına odunla vurarak onu bayıltır.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

17 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 518. yeni bölümünde ekip, yakınlarına musallat olan uyuşturucu ile mücadele ediyor!

Mesut, Firaz'ın pususundan sonra Ceren'i ormanlık alanda kaybeder. Ceren'i bulmak için elinden geleni yapar; çünkü, Firaz'ın eline düşmesi demek Ceren'in bir daha bulunamayacağı anlamına geldiğini bilmektedir. Zor da olsa Ceren'e ulaşan Mesut'un hedefine Firaz girer. Ormanlık alanda karşı karşıya kalan Mesut ve Firaz dövüşmeye başlar.