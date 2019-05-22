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Arka Sokaklar'da gizli görev açığa çıkıyor! Arka Sokaklar 519. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.05.2019 02:29 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar 519. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, uyuşturucu satıcısının peşine düşen ekip, şebekeye sızmak için Bahar'ı gizli görevde kullanır. Ancak Bahar'ın gizli görevi açığa çıkıyor. Bahar'ın polis olduğunu anlayan çete üyeleri, arkadan saldırarak Bahar'ı bayıltıyor. İşte Arka Sokaklar 519. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, 519. bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı ekranda olacak. Yeni bölümde Bahar, gizli görevde açığa çıkıyor. Uyuşturucuyu satın alan adam, ödemeyi genellikle kadınlarla yaptığından operasyon planı da bunun üzerine kurulur. Bahar ve adam, şebekenin başındaki patronun yanına gider. Operasyon sorunsuz ilerlediği sırada patron Bahar'ın polis olduğunu anlar. Bahar vakit geçirmeden çantasından çıkardığı silahı patrona doğrultur. Bu sırada arkasından yakalaşan adamı fark edemez. Adam Bahar'ın kafasına odunla vurarak onu bayıltır.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

17 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 518. yeni bölümünde ekip, yakınlarına musallat olan uyuşturucu ile mücadele ediyor!

Mesut, Firaz'ın pususundan sonra Ceren'i ormanlık alanda kaybeder. Ceren'i bulmak için elinden geleni yapar; çünkü, Firaz'ın eline düşmesi demek Ceren'in bir daha bulunamayacağı anlamına geldiğini bilmektedir. Zor da olsa Ceren'e ulaşan Mesut'un hedefine Firaz girer. Ormanlık alanda karşı karşıya kalan Mesut ve Firaz dövüşmeye başlar.

Rıza Babanın bir tanıdığının kızı uyuşturucu batağındadır. Kız sevgilisi ile hayatlarına son verecek ölüm dozunu kullanır. Ekip yetiştiğinde onlar için çok geç olur. Bu sırada Engin Müdür, Ankara'nın talimatıyla İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğüne atanır. Ekip ve Engin Müdürün yolları bu uyuşturucu davası ile kesişir.

Mesut'un yeğeni İlkay, memlekete dönmek için Mesut'un evinden ayrılır; fakat, memleket yerine sevgilisi ile kaçma planları yapar. Mesut, İlkay'ın annesinden gelen telefonla şok yaşar. İstanbul'da onu aramaya başlar. İlkay, motorcu olan sevgilisi ile kaçış yolunda kaza yapar.

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