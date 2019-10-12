Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a Amerikalı teyze Rebecca şoku! Arka Sokaklar 526. son bölüm izle!

Kanal D'de 14. sezonu yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar, 526. son bölümüyle 11 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Hüsnü Çoban'ın oğlu ile evlenecek olan Jennifet'ın teyzesi Rebecca darbe vurdu. Rebecca, nişan hazırlıklarına bir an önce başlamak için harekete geçiyor. Oldu-bittiye getirdiği Hüsnü ise, mecburen bu rüzgara uyuyor. Hüsnü, bu rüzgarın bir kasırgaya dönüşeceğini ve ailesini içine alacağını tahmin edemez. Rebecca, kaldığı otelde lüks nişan kıyafetleriyle ailenin gözünü boyar. Bir tek Zeliş temkinli yaklaşır, bu nişan olayına. Hala, kendisini rahatsız eden bir şeyler vardır. Ve rahatsızlık Hüsnü'ye gelen borç bildirisi ile ortaya çıkar. Hüsnü, ekiple birlikte çay bahçesindeyken telefona gelen mesajla şoke olur. 26.000 Tl'lik nişan elbisesi borcu gözükmektedir. Rebecca'nın ödemesi gereken borcu sormak için otele gittiğinde ise, başka borçla karşı karşıya kalır. Rebecca, otel borcunu da Hüsnü'ye kilitlemiştir. Borç toplamda 75.000 TL'ye ulaşır. Çoban Ailesi kara kara düşünürken sürpriz bir gelişme yaşanır.

ARKA SOKAKLAR 527. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Arka Sokaklar 527. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Mesut, Tunç ve arkadaşına bıçakla saldıran tinerci çocukla karşı karşıya kalıyor. Ekip, Tunç ve çocukluk arkadaşına saldıran tinerci çocuğun peşine düşer. Tinerci çocuğun saklanabileceği tüm mekanlara operasyon düzenleyen ekip sonunda ona ulaşır. Mesut, çocuğun başına silahını dayar. Ölümün acısını içinde hisseden Mesut tetiğe basmak üzereyken tinerci çocuk öldürmemesi için ona yalvarır. Mesut, intikam almak için tinerci çocuğu öldürecek mi? Ekip, çocukları sokaklarda suça yönlendiren elebaşını yakalayabilecek mi? Savcı Ceyda'nın tayininin çıkmasıyla yerine başka bir savcı gelir. Bu savcı Engin Müdür ve ekip üzerinde baskısını ilk günden göstermeye başlar. Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü, yeni savcı yüzünden neler yaşayabileceklerini kestirmeye başlar. Özellikle yavaş yavaş açığa çıkarttıkları uluslararası suç şebekesinin patronuna yaklaşmışlarken. Yeni savcı Engin Müdürün üzerindeki dosyayı tekrar açacak mı? Ekip, yeni savcıyla ne gibi sorunlar yaşayacak?