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Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a Amerikalı teyze Rebecca şoku! Arka Sokaklar 526. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.10.2019 02:50 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 526. son bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Rebecca'nın, Hüsnü'ye kakaladığı borç Çoban Ailesini zor durumda bıraktı. Jennifer’ın teyzesi Rebecca, nişan hazırlıkları yaparken Hüsnü Çoban'a 75 bin TL'lik bir borç bırakınca ortalık karıştı. Arka Sokaklar'ın 527. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde, Rıza Baba ve ekibi Tunç ve arkadaşlarına saldıran tinercilerin peşine düşüyor. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'de 14. sezonu yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar, 526. son bölümüyle 11 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Hüsnü Çoban'ın oğlu ile evlenecek olan Jennifet'ın teyzesi Rebecca darbe vurdu.

Rebecca, nişan hazırlıklarına bir an önce başlamak için harekete geçiyor. Oldu-bittiye getirdiği Hüsnü ise, mecburen bu rüzgara uyuyor. Hüsnü, bu rüzgarın bir kasırgaya dönüşeceğini ve ailesini içine alacağını tahmin edemez. Rebecca, kaldığı otelde lüks nişan kıyafetleriyle ailenin gözünü boyar. Bir tek Zeliş temkinli yaklaşır, bu nişan olayına. Hala, kendisini rahatsız eden bir şeyler vardır. Ve rahatsızlık Hüsnü'ye gelen borç bildirisi ile ortaya çıkar. Hüsnü, ekiple birlikte çay bahçesindeyken telefona gelen mesajla şoke olur. 26.000 Tl'lik nişan elbisesi borcu gözükmektedir. Rebecca'nın ödemesi gereken borcu sormak için otele gittiğinde ise, başka borçla karşı karşıya kalır. Rebecca, otel borcunu da Hüsnü'ye kilitlemiştir. Borç toplamda 75.000 TL'ye ulaşır. Çoban Ailesi kara kara düşünürken sürpriz bir gelişme yaşanır.

ARKA SOKAKLAR 527. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!
Arka Sokaklar 527. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Mesut, Tunç ve arkadaşına bıçakla saldıran tinerci çocukla karşı karşıya kalıyor.

Ekip, Tunç ve çocukluk arkadaşına saldıran tinerci çocuğun peşine düşer. Tinerci çocuğun saklanabileceği tüm mekanlara operasyon düzenleyen ekip sonunda ona ulaşır. Mesut, çocuğun başına silahını dayar. Ölümün acısını içinde hisseden Mesut tetiğe basmak üzereyken tinerci çocuk öldürmemesi için ona yalvarır. Mesut, intikam almak için tinerci çocuğu öldürecek mi? Ekip, çocukları sokaklarda suça yönlendiren elebaşını yakalayabilecek mi?

Savcı Ceyda'nın tayininin çıkmasıyla yerine başka bir savcı gelir. Bu savcı Engin Müdür ve ekip üzerinde baskısını ilk günden göstermeye başlar. Engin Müdür ve Başkomiser Hüsnü, yeni savcı yüzünden neler yaşayabileceklerini kestirmeye başlar. Özellikle yavaş yavaş açığa çıkarttıkları uluslararası suç şebekesinin patronuna yaklaşmışlarken. Yeni savcı Engin Müdürün üzerindeki dosyayı tekrar açacak mı? Ekip, yeni savcıyla ne gibi sorunlar yaşayacak?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 526. son bölümde ekip, uluslararası kaçakçılık şebekesinin hedefine giriyor.

Kaçakçılık şebekesi işlerine çomak sokan ekibi hedefine alıyor. Özellikle uyuşturucu trafiğine engel olan Engin Müdürü... Şebeke ile bağlantısı var sanılsın diye de, Engin Müdürün adına hesap açılıyor ve yüklü miktarda para transfer ediliyor. Bu hesaplar Savcı Ceyda'nın önüne düşüyor. Rıza Baba,Engin Müdür hakkında kanıt bulduğunu düşünen Ceyda'yı, işlem yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada ekip, şebekenin tetikçisi Sait'in adresine ulaşıyor. Engin Müdür, Savcı Ceyda ve ekibimiz Rıza Baba önderliğinde operasyon planı yapıyor. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Bu çatışmada Engin Müdür ve Savcı Ceyda vuruluyor. Sait yakalanıyor; fakat, ekip sıkıntılı bi durumun içine düşüyor.

Tekin ve Jennifer'in nişanı için koşuşturma başlıyor. Bu durumdan en çok Hüsnü ve Zeliş rahatsız oluyor. Jennifer'in teyzesi Rebeca, Hüsnü ve Çoban Ailesini içinden çıkılmayacak bir borç batağının içine sürüklüyor. Hüsnü, ne kadar olayı çözmek istese de bor 70.000 Tl olunca durum tıkanıp duruyor. Sürpriz bir teklif Çoban Ailesini biraz olsun rahatlatıyor.

Tunç arkadaşı ile gece durakta beklerken can sıkıcı bir olay gerçekleşiyor. Tinerci çocukların başındaki kişi Tunçlara sarıyor. Onlardan para istiyor. Tunç'un arkadaşı para yerine yemek ısmarlama teklif edince genç cebinden sustalısını çekiyor. Boğuşma sırasında bıçak Tunç ya da arkadaşına saplanıyor. Olay yerine gelen Mesut gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşıyor..

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
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