MAGAZİN

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser şoku! Arka Sokaklar 517. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 07.05.2019 22:03 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisinin 517. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Canan'ın evine bir saldırı düzenlenir. Mesut'u köşeye sıkıştırırlar. Haberi alan ekip hemen yola çıkar. Fakat bu durumu öncesinde düşünen saldırganlar, ekibin Mesut'a ulaşmaması için farklı yollar dener. Köşeye sıkışan Mesut vurulur. Mesut kurtulacak mı? İşte Arka Sokaklar 517. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 10 Mayıs Cuma akşamı 517. yeni bölümüyle ekranda olacak. Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut, saldırıya uğruyor! Ekip, ihbar aldıkları bir eve gider. Fakat herkes gördükleri karşısında şok olur. Evde buldukları işkence aletleri ve ceset bir seri katili işaret etmektedir. Engin ise kendini tehlikeli bir operasyonun içinde bulur. Çoban ailesi için işler karışmıştır. Nazike arkasında bir mektup bırakarak evi terk eder.

Mektubu bulan çocuklar her yerde Nazike'yi aramaya başlar. Mesut ve Selin cephesinde ise işler yavaş yavaş düzelmektedir. Mesut, Selin'i dansa kaldırır. Selin öncesinde öfkeli olduğu Mesut'a karşı yumuşamaya başlamıştır. Mesut bu durumdan mutlu olsa da işler onun için yolunda gitmemeye kararlıdır. Canan'ın evine bir saldırı düzenlenir. Mesut'u köşeye sıkıştırırlar. Haberi alan ekip hemen yola çıkar. Fakat bu durumu öncesinde düşünen saldırganlar, ekibin Mesut'a ulaşmaması için farklı yollar dener. Köşeye sıkışan Mesut vurulur. Mesut kurtulacak mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nasuh'un kaçması hem oğlu Ali'yi, hem de ekibi zor durumda bırakıyor. Ali'nin kendi başına babası Nasuh'a ulaşma çabası ise, onu savcının gözünde suçlu durumuna düşürüyor. Savcı, Ali'yi gözaltına alıyor. Ali, mahkemeye çıkana kadar hastanede gözetim altında tutuluyor. Bu sırada Rıza Baba önderliğindeki ekibimiz Nasuh'un peşine düşüyor. Ali ile iletişime geçen Nasuh'un adamı arkasında bıraktığı delillerle çemberin daralmasına neden oluyor. Nasuh, Ali'nin durumuna üzülse de, yurt dışına kaçma planları yapıyor. Fakat, oğlunun hapse girmesine de gönlü razı olmuyor. Ali, mahkemeden cezaevine giderken Nasuh ve adamları cezaevi arabasına baskın yapıyor.

Mesut, azılı terörist Firaz'ın hedefine giren Canan ve kızı Ceren'a koruma polisi olarak hizmet etmektedir. İstihbaratçı Ekrem ise, Firaz'ın ekibinin içindeki köstebeğinden eylemleri hakkında bilgi almaya devam etmektedir. Firaz şüphelendiği adamı da kullanarak Ekrem ve ekibimize ters köşe yapmayı başarıyor. Ekrem'e pusu kurarak vuran Firaz onu aradan kaldırdıktan sonra, asıl hedefi olan Canan ve kızı Ceren'e odaklanıyor. Adamlarıyla birlikte konağa baskın düzenliyor. Mezut, Canan ve Ceren kendilerini yaylım ateşinin ortasında buluyorlar.

Düğün yaklaştıkça telaş artmaya başlıyor. Meryem'in annesi Meziyet, kızının evlendikten sonra yeni ve geniş bir eve çıkmasını istiyor. Bu yüzden Meryem ile birlikte ev arayışına giriyor. Buldukları bir evi göstermek için Hüsnü'yü de çağırıyorlar. Evin kirası Hüsnü'nün memur parasıyla ödenmeyecek kadar yüksek olması sorun çıkarıyor. Hüsnü, zaten oturdukları bir evlerinin olduğunu söylese de, Meziyet yeni bir eve çıkmalarında ısrarcı olur. Hüsnü, durumu ailesiyle paylaşır. Özellikle Nazike, Meziyet'in oturdukları evi küçümsemesine sinirlenir. Bu durum üzerine Nazike ve Meziyet mahallede karşılaşırlar. Saç saça, baş başa kavga eden iki kadın Meryem'in kesin bir karar almasına neden olur. Meryem, bu kararını Hüsnü'ye söyler. Hüsnü duyduğu istek karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Zalim İstanbul'da şoke eden gerçek! Zalim İstanbul'da şoke eden gerçek!
Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel! Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar 517. yeni bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar arka sokaklar mesut

En Çok Okunan Haberler

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

CHP'den MYK sonrası çok sert açıklama!

CHP'den MYK sonrası çok sert açıklama!

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leke dizisinde Kolpa grubu sürprizi!

Leke dizisinde Kolpa grubu sürprizi!

Zalim İstanbul'da şoke eden gerçek! Zalim İstanbul 6. son bölüm izle!

Zalim İstanbul'da şoke eden gerçek!

Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade hangi rolde oynuyor? Yasak Elma 44. son bölüm izle!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Kadın'da Şirin ve Sarp'ın özel fotoğrafları ortaya mı çıkıyor? Kadın dizisi 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kadın'da Şirin ve Sarp'ın özel fotoğrafları ortaya mı çıkıyor?

Çukur'a Azer rolüyle Cihangir Ceyhan damga vurdu! Koçovalılar'a büyük tehdit! Çukur dizisi 64. son bölüm izle!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

İstanbullu Gelin'de büyük sürpriz! O isim geri dönüyor

İstanbullu Gelin'de büyük sürpriz! Geri dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.