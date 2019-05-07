Arka Sokaklar'da Mesut Komiser şoku! Arka Sokaklar 517. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 10 Mayıs Cuma akşamı 517. yeni bölümüyle ekranda olacak. Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut, saldırıya uğruyor! Ekip, ihbar aldıkları bir eve gider. Fakat herkes gördükleri karşısında şok olur. Evde buldukları işkence aletleri ve ceset bir seri katili işaret etmektedir. Engin ise kendini tehlikeli bir operasyonun içinde bulur. Çoban ailesi için işler karışmıştır. Nazike arkasında bir mektup bırakarak evi terk eder.

Mektubu bulan çocuklar her yerde Nazike'yi aramaya başlar. Mesut ve Selin cephesinde ise işler yavaş yavaş düzelmektedir. Mesut, Selin'i dansa kaldırır. Selin öncesinde öfkeli olduğu Mesut'a karşı yumuşamaya başlamıştır. Mesut bu durumdan mutlu olsa da işler onun için yolunda gitmemeye kararlıdır. Canan'ın evine bir saldırı düzenlenir. Mesut'u köşeye sıkıştırırlar. Haberi alan ekip hemen yola çıkar. Fakat bu durumu öncesinde düşünen saldırganlar, ekibin Mesut'a ulaşmaması için farklı yollar dener. Köşeye sıkışan Mesut vurulur. Mesut kurtulacak mı?