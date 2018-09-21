Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibi kayıp çocukların peşinde

Kaybolan çocuk vakaları gitgide artmıştır. Öfkeli bir kamuoyu oluşur. Ekibimiz bu duruma son vermek için gece gündüz çalışır. Saffet’in cenaze töreni yapılır. Seyfi sorgusunda ailesi ile ilgili birçok bilgi verir ancak esrarengiz bir şahit, emniyet binasına gelir.

Suna ve kızı Figen bir cinayete tanık olurlar. Ekibimiz Suna ve kızını koruma altına alır. Figen okuldaki tiyatro müsamerelerine gitmek konusunda diretir. Ekibimiz tehlikeli olacağı konusunda uyarsa da Figen gizlice gitmeye yeltenir.

İzmir’den Özer müdür, emniyete ziyarete gelmiştir. Selin’in de eski müdürüdür. Müdür Selin’in tayinini İzmir’e almasını ister. Selin net bir cevap vermemiştir ama emniyete tayin yazısı gelir. Özellikle Mesut olmak üzere, herkes bu tayin konusuna çok şaşırır.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 486. yeni bölümünde ekip, Bahar'ın kuzeni Çiçek'in ölümünü araştırıyor! Bahar'ın kuzeni Çiçek İstanbul'a gelir. Bahar'da kaldığı ilk günde başına kötü bir felaket gelir. Arkadaşları ile buluştuktan sonra mekandan ayrılan Çiçek, gece bir rezidansın önünde ölü bulunur. Bahar eve gelip Çiçek'i göremeyince onu arar. Telefonu polis memuru açar ve durumu anlatır. Bahar ve ekip hemen olay yerine gelir. İlk deliller Çiçek'in intihar ettiği üzerinedir; fakat, Bahar kuzeninin intihar edecek bir kişi olamadığını bildiğinden olayın üstüne gider. Rezidansta bulunan bir kol düğmesinden zanlının kim olduğunu hatırlar. Bahar ve ekip Çiçek'in eski sevgilisini takibe alır. Adam zengin ve güçlü birinin oğludur. Bu yüzden dosya istedikleri gibi ilerlemez. Rıza Babanın planı dahilinde olay yavaş yavaş istedikleri hale gelir. Aylin ve Hakan tekrar evlenmeye karar verir. Ekibin bu durumdan haberi yoktur. Nikah gününü belirlerler. Geriye tek ekibi nikahın ve düğünün yapılacağı yere getirmeye kalır. Düğünün yapılacağı yer ile ilgili sahte bir çatışma ihbarı verirler. Ekip olay yerine geldiğinde çatışma yerine mutlu bir olayla karşılaşırlar.

