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  4. Arka Sokaklar'dan ayrılan Merve Oflaz'ın kısmeti açıldı! İki dizi birden

Arka Sokaklar'dan ayrılan Merve Oflaz'ın kısmeti açıldı! İki dizi birden

26.08.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ile tanınan Merve Oflaz'ın yeni dizi projeleri belli oldu. Arka Sokaklar'dan ayrılan Merve Oflaz yeni sezonda iki dizide birden yer alacak. Güzel oyuncu Zengin Kız dizinin dışında Disney Plus için de anlaşma yaptı.

Arka Sokaklar'dan ayrılan Merve Oflaz'ın kısmeti açıldı! İki dizi birden

Merve Oflaz’ın uzun süre başarıyla geçen “Arka Sokaklar” macerasının ardından hangi diziyle setlere döneceği merak konusuydu. Oflaz bir değil, iki diziyle birden setlere dönüyor.

Dizilerden biri; Numen… Ünlü oyuncu Disney Plus için çekilen ve Halit Ergenç, Melis Sezen ve Songül Öden gibi isimlerin kadrosunda olduğu diziyle anlaştı. Özer Feyzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu projede bir adamın yaptığı buluş ve ardından değişen yaşamı anlatılıyor.

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FOX DİZİSİNE DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Merve Oflaz ayrıca Medyapım’ın FOX için çektiği Alina Boz, Tarık Emir Tekin, Nazan Kesal, Müfit Kayacan, Hazal Filiz Küçükköse’yi buluşturan 'Zengin Kız' dizisine dahil oldu. Merve Oflaz dizide sürpriz bir karakteri canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Oflaz arka sokaklar ele karakteri
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