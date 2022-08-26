Arka Sokaklar'dan ayrılan Merve Oflaz'ın kısmeti açıldı! İki dizi birden

Merve Oflaz’ın uzun süre başarıyla geçen “Arka Sokaklar” macerasının ardından hangi diziyle setlere döneceği merak konusuydu. Oflaz bir değil, iki diziyle birden setlere dönüyor.

Dizilerden biri; Numen… Ünlü oyuncu Disney Plus için çekilen ve Halit Ergenç, Melis Sezen ve Songül Öden gibi isimlerin kadrosunda olduğu diziyle anlaştı. Özer Feyzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu projede bir adamın yaptığı buluş ve ardından değişen yaşamı anlatılıyor.

FOX DİZİSİNE DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Merve Oflaz ayrıca Medyapım’ın FOX için çektiği Alina Boz, Tarık Emir Tekin, Nazan Kesal, Müfit Kayacan, Hazal Filiz Küçükköse’yi buluşturan 'Zengin Kız' dizisine dahil oldu. Merve Oflaz dizide sürpriz bir karakteri canlandıracak.

